Pregón en el metaverso, festival eletrónico internacional y diálogos taurinos, novedades de las fiestas de Valladolid

La programación, la mayoría heredada del anterior equipo, cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros



VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, entre el 1 y el 10 de septiembre, contarán con un millar de actividades en más de cincuenta espacios, entre ellas, como principal novedad, el pregón que por vez primera podrá ser seguido en el espacio digital del metaverso; un festival electrónico internacional, diálogos taurinos y un espectáculo piromusical, y todo con un presupuesto d más de 2 millones de euros, 55.000 más que en 2022.

La programación ha sido presentada por el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero: la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y la de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado el programa completo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo que se celebrará entre el 1 y el 10 de septiembre.

Las fiestas comenzarán con el pregón a cargo de la periodista vallisoletana Alba Oliveros, desde el balcón de la Plaza Mayor que podrá ser seguido 'in situ' pero también, por primera vez, a través del metaverso.

Carnero, en el acto de presentación, ha asegurado que "las fiestas patronales de Valladolid son un referente nacional, con un modelo consolidado desde hace veinte años y un marco sobre el que se va a seguir trabajando para que evolucione con nuevos y variados eventos".

En este sentido, ha remarcado la importancia de que las fiestas sean un entorno seguro para todos, de tal forma que se contará con la instalación de los puntos violeta de información y asistencia psicológica en la Cúpula del Milenio durante los días 2, 3, 8 y 9 en los horarios de actividades y en la Playa de las Moreras de 21.00 a 1:00 horas. Además, se instalarán puntos violeta móviles informativos en diferentes espacios de la ciudad.

La Plaza Mayor será el epicentro de las actividades musicales, con los conciertos de Cepeda, Tanxugueiras, Ana Torroja, La La Love You, Nena Daconte, Luz Casal, Rels B, el Festival electrónico internacional con Brian Cross, Nervo e Yves V; Lola Índigo, Antonio Carmona, Niña Pastori, o el British Pop Festival con The Christians, The Blow Monkeys y Tony Hadley Band.

Los artistas locales volverán a tener protagonismo con actuaciones como la de Helena Bianco, Los del Lío, Vero Martín, Gon Abril, Blow, Freesboy, Pau Vegas, Megy Nikol, Ayuso, Juan Laforga o La Bazanca.

La gastronomía será un año más otro de los atractivos de las fiestas con la Feria de Día, en la que participarán 81 establecimientos hosteleros; pero también con la XXXVII Feria de Folklore y Gastronomía que se instalará del 2 al 10 de septiembre en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla y que contará con actuaciones de la mano de las Casas Regionales y Provinciales.

Como es tradicional, el programa contempla diferentes actividades en honor a nuestra señora de San Lorenzo, como la ofrenda floral el domingo 3, la procesión y misa del viernes 8 y la alfombra artística elaborada por el artesano José Gerbolés para esa jornada.

Valladolid podrá disfrutar este año de ocho sesiones de fuegos artificiales en el Paraje del Caño Hondo. Serán de sábado a sábado a las 22.15 horas, pero este año contarán con una novedad, ya que el viernes día 8 se celebrará un espectáculo piromusical de la mano de Pirotecnia Xaraiva.

El programa de las peñas es otro de los platos fuertes de la programación, con 80 actividades repartidas entre los diez días de festejos y que cuentan con actividades deportivas, musicales, infantiles o degustaciones.

Además, el sábado 2 se realizará el Récord Guinness 2023 en el Paseo Central del Campo Grande bajo el título 'Pucela, se rueda' dedicado al mundo del cine con motivo de la celebración de los Goya en Valladolid en 2024, si bien en este capítulo Carnero ha preferido no desvelar aún el contenido del reto.

Otro de los espacios con más actividades de la ciudad será el Paseo de las Moreras, que acogerá fundamentalmente entretenimiento para los más jóvenes con conciertos y actuaciones. También se instalará allí el programa Young Zone de prevención del consumo de alcohol, tabaco y cannabis en jóvenes y un punto violeta de información y asistencia psicológica en la zona de Moreras.

Los más pequeños, por otro lado, contarán con programación variada en la Plaza de Portugalete, en el Paseo de las Moreras y también con las visitas de los Gigantes y Cabezudos y del Tío Tragaldabas y la Tía Melitona. Además, el Real de la Feria albergará atracciones desde el 1 de septiembre a las 16.30 horas.

Por otro lado, la Pérgola del Campo Grande acogerá "las verbenas de las Feria" con actuaciones de orquesta todos los días a las 20.30 horas y se han organizado bailes de salón y música en las residencias y centros de personas mayores; en el centro penitenciario y en el centro asistencial Doctor Villacián.

EL FLAMENCO, GRAN PROTAGONISTA

Otra de las novedades de las fiestas de este año será el Festival Flamencos Valladolid, que contará con siete actuaciones en el Parque de la Paz, Plaza de la Solidaridad, en la Plaza de la Danza y en la Plaza Mayor.

También por primera vez se celebrará un concierto pasacalles de la Banda Llíria City of Music, de la mano de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco de la que Valladolid forma parte desde 2019 como ciudad creativa de cine. Tendrá lugar el día 8 y recorrerá la calle Santiago, la Plaza de Zorrilla y la Acera de Recoletos.

Además, otra novedad para toda la familia es la presencia del camión de Nintendo en la plaza Colón los días 2 y 3 de septiembre, donde niños y mayores podrán disfrutar de forma gratuita de una veintena de juegos.

Las actividades se reparten también por otros espacios como el Patio de la Hospedería de San Benito, destinado al folklore castellano y al Festival de Danza Amateur de Valladolid; la Cúpula del Milenio, donde se celebrarán actividades para jóvenes y magia para todos los públicos,

pero también se ha preparado un programa en la Casa Zorrilla, en el Museo Patio Herreriano, un ecomercado en la Plaza de España o bailes en Fuente Dorada.

A partir del día 7, además se podrá disfrutar de la 45 edición de la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid y el día 6 abrirá sus puertas la Feria de Muestras.

La Plaza de Toros contará con la Feria Taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo con cuatro corridas de toros, una corrida de rejones y un concurso de cortes. Además, se llevará a cabo un ciclo de coloquios taurinos en el Teatro Zorrilla bajo el título: 'Diálogos sobre tauromaquia con el Conde Ansúrez', a cargo de expertos en el sector.

En cuanto al teatro, el Calderón acogerá el musical Grease o Los chicos del coro, pero también habrá actuaciones en el Teatro Zorrilla, Teatro Carrión, el Auditorio de la Feria de Valladolid, el Centro Cultural Miguel Delibes, Sala Borja o Teatro Cervantes.

A todos estos espacios, se unen cerca de medio centenar de actividades repartidas por todos los barrios de la ciudad, donde se podrá disfrutar de teatro infantil, baile, música o circo.

El programa se completa con una programación de visitas turísticas guiadas para todos aquellos que se acerquen a conocer Valladolid durante estos días; y también de una programación especial en las Salas de Exposiciones Municipales y en las Casas Museo.

LA CRONO DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Por último, durante los diez días de fiestas se celebrarán cerca de una treintena de pruebas y actividades deportivas, con especial mención a la crono de la Vuelta Ciclista a España que se celebrará en Valladolid el próximo día 5 de septiembre.

La programación incluye fútbol, pesca, supercross, beisbol, calistenia automodelismo, aerostación, balonmano, tiro olímpico, ajedrez, piragüismo, aeromodelismo, natación artística, tiro con arco, petanca, waterpolo, esgrima o fútbol sala.