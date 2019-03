Sánchez Cabrera asegura que el PP ha presionado a algunos diputados para apoyar la moción

Publicado 13/03/2019 14:03:23 CET

ÁVILA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha acusado al PP de presionar a varios diputados provinciales para apoyar la moción de censura contra él y ha asegurado que "en los próximos meses" se sabrá el motivo de que el diputado de UPyD la haya apoyado.

"Se han visto presionados varios diputados", ha aseverado en rueda de prensa tras el registro de la moción por doce de los 13 diputados y el de UPyD, Carlos Moral, al tiempo que ha opinado que la moción servirá para "obtener el poder por el poder" de un partido al que "nada le importan los intereses de los abulenses". A la vez, ha criticado que "en ningún momento" han hecho referencia a "programa alguno para gobernar".

Sánchez Cabrera ha señalado que el PP "se cree que está por encima del poder y de las personas", pero que no contempla en la moción "ningún aspecto referido a los intereses de los abulenses", ya que la formación se encuentra "sumisa a los intereses del propio partido".

Además de lamentar los "grandes ataques" a su persona, ha asegurado que "en los próximos meses se conocerá" el motivo por el que el diputado de UPyD ha apoyado la moción.

Respecto al diputado del PP que no ha apoyado la moción, Sánchez Cabrera ha subrayado que el partido no le ha ofrecido firmarla,

Sánchez Cabrera, por otra parte, ha destacado que la Diputación es "más transparente y más democrática" en la actualidad, y ha puesto como ejemplo que antes el reparto de los fondos de la Diputación iban a los ayuntamiento de manera "arbitraria" y no en "pública concurrencia" como en su mandato.

El presidente de la Diputación se dio de baja en el PP el 1 de marzo y será candidato a la alcaldía de Ávila por el nuevo partido, Por Ávila.