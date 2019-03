La primera convocatoria de la carrera profesional se adelantará a 2019

Publicado 07/03/2019 12:19:03 CET

Se fija obligación de realizarla anualmente, salvo que haya impedimentos presupuestarios, y se permiten convocatorias extraordinarias

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas a su proposición de ley para extender la carrera profesional a todos los empleados públicos de la Administración autonómica en Castilla y León, las cuales contemplan, entre otros aspectos, adelantar su primera convocatoria a 2019.

El texto inicial fijaba esta convocatoria para 2020, con un plazo de nueve meses tras su aprobación para elaborar su reglamento, mientras que tras estos cambios se reduce a seis meses el periodo para la redacción de dicho reglamento, con lo que deberá estar listo en el mes de septiembre, tras lo que se deberá proceder a su convocatoria antes de que concluya el año, si bien su resolución se llevará a cabo previsiblemente en 2020, con lo que será en el presupuesto de ese año en el que se incluya la partida de 75 millones de euros que se contempla para financiar estas medidas.

Así lo ha explicado este jueves el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, quien ha comparecido para presentar las enmiendas planteadas por el PP tras la negociación mantenida tanto con las organizaciones sindicales como con Ciudadanos, a fin de "mejorar el texto" que se debatirá en el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Al margen de esto, también se establece que la convocatoria de esta carrera profesional --que permitirá a los empleados públicos con más de cinco años de antigüedad someterse a evaluaciones para conseguir el reconocimiento de categoría con su correspondiente complemento retributivo--, dejará de ser potestativa de la Administración, sino que se establece su carácter anual con la única posibilidad de que no se realice si las circunstancias económicas no lo permitieran al no haber recursos suficientes para sufragarla, si bien en ningún caso los funcionarios que ya gozaran de ese reconocimiento perderían su complemento.

Por otro lado, se abre la puerta a que, junto a las convocatorias ordinarias anuales, se puedan establecer otras extraordinarias, al tiempo que se establece que, junto a la partida de 75 millones contemplada, se garantice una dotación de crédito "suficiente" para llevarla a cabo, tal como ha explicado De la Hoz en declaraciones recogidas por Europa Press.

Otros de los cambios en el proyecto dados a conocer este jueves es que se facilitará a los trabajadores fijos discontinuos de la Junta a acceder a la carrera profesional como si fueran empleados a tiempo completo.

En cuanto a los sexenios de los docentes, el portavoz 'popular' ha reconocido que sería "inabarcable" desde el punto de vista presupuestario compatibilizar ambos complementos, si bien aquellos que opten por la carrera profesional y no presenten los requisitos exigidos, podrán conservar sus derechos vía sexenios, al tiempo que se asume el compromiso de "estudiar una mejora retributiva de los sexenios".