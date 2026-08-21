El programa de pastoreo del Ayuntamiento de Ávila en El Soto cumple cinco años como herramienta de conservación

Programa de pastoreo en Ávila. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de pastoreo que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila en el parque de El Soto cumple cinco años con el objetivo de proporcionar herramientas de conservación de este espacio verde.

La concejala de Medio Ambiente del Consistorio abulense, Cristina García, ha visitado el desarrollo de este programa de pastoreo que, en el caso de El Soto, se desarrolla con un rebaño de ovejas.

Puesto en marcha de forma piloto en el año 2021 y adjudicado por última vez el aprovechamiento en el año 2024 por un periodo de dos años, con posibilidad de una prórroga anual, este programa de pastoreo se plantea como una forma de gestión ambientalmente sostenible de un espacio de gran valor natural, además de presentar ventajas ambientales como el mantenimiento natural de la zona y sus praderas, la regeneración del suelo o el fomento de la biodiversidad.

Igualmente, destaca por su componente educativo y cultural, al favorecer el contacto con la naturaleza y la recuperación de modos de vida tradicionales y de la trashumancia, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El programa de pastoreo que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila en el parque de El Soto se realiza exclusivamente con ganado ovino -ovejas, carneros y corderos- y se ejecuta en zonas de pastos que el ganado puede comer por sí y en el suelo, sin dañar los árboles y evitando el ramoneo del ganado, precisamente, sobre arbustos, árboles y plantaciones.

Los animales realizan una rotación por la totalidad del espacio de las zonas de pastoreo de manera itinerante, dentro de las áreas definidas, con el fin de aprovechar al máximo la superficie pastable y también para conferir al proyecto las máximas garantías de seguridad.

Acompañadas en todo momento por un pastor, las ovejas empleadas en esta actividad, cerca de un centenar, son trasladadas a los espacios en los que se va a actuar de la zona y pernoctan en la explotación ganadera de referencia, situada en la carretera del municipio abulense de El Fresno.

De esta forma y coincidiendo que este 2026 ha sido declarado Año Internacional de los Pastizales y Pastores por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se contribuye a la conservación y potenciación de la biodiversidad en este espacio verde que, con sus 40,70 hectáreas, está incluido en la Red Natura 2000, así como en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) Riberas del Río Adaja y afluentes, por la notable conservación de sus hábitats.

También el parque de El Soto fue declarado Zona Natural de Esparcimiento (2011), dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, por sus valores naturales y su fácil acceso desde el núcleo urbano.