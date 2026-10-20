Prorrogado un mes más el secreto de las actuaciones del caso 'Fuentona' del Ayuntamiento de Soria

Archivo - Un agente sale del Ayuntamiento de Soria el día del registro, que se produjo el 23 de junio. - Concha Ortega - Europa Press - Archivo

SORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado prorrogar un mes más, a partir del 22 de octubre, el secreto de las actuaciones del denominado Caso 'Fuentona', en el marco del cual se llevó a cabo un registro en el Ayuntamiento de la capital soriana.

Durante la operación se detuvo inicialmente a siete personas, entre ellas la que fuera concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos.

En anteriores prórrogas, el Tribunal considera que la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta la fecha ha impedido su completa realización dentro del plazo inicialmente fijado.

OPERACIÓN FUENTONA.

La operación 'Fuentona', en la que se encuentran personadas como acusaciones PP y Vox, supuso el registro del Consistorio soriano el 23 de junio por presuntas irregularidades. Entre dichas irregularidades se encuentran la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La actuación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Soria. La autoridad judicial declaró secretas las actuaciones llevadas a cabo, lo que ahora se prorroga durante un mes a contar desde este 22 de octubre.