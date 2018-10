La provincia y la ciudad de Zamora suman sus esfuerzos de promoción turística bajo una nueva marca

Actualizado 25/11/2011 16:19:20 CET

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia y la ciudad de Zamora promocionarán conjuntamente sus recursos turísticos bajo una misma imagen de marca que se ha presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que supone una "decisión política de gran calado y exportable".

Así lo ha señalado la alcaldesa de la ciudad, Rosa Valdeón, quien ha presentado la nueva marca 'Zamora desconocida, perfecta', junto al presidente de la Diputación zamorana, Fernando Martínez Maíllo, quien ha destacado el hecho de que el trabajo conjunto permita hacer "más" y "llegar mucho más".

La nueva marca de la ciudad presenta un aspecto que aúna la esencia de Zamora a través de diferentes trazos, una línea de color azul que representa la importancia de sus ríos, encabezados por el Duero.

Una letra 'm' evoca un puente, como símbolo de unión entre territorios y personas. Además, una línea de color gris que atraviesa verticalmente toda la imagen, como representación de la Vía d ella Plata que cruza la provincial. Por último, unas letras en color rojizo como distintivo de la riqueza vinícola en esta tierra, con tres denominaciones de origen, y la Pasión de su Semana Santa.

Rosa Valdeón, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que la iniciativa de la promoción conjunta es algo de "sentido común" porque cuando un turista se mueve lo hace "en conjunto", es decir, recorre diferentes zonas y recursos.

Así, se trata de sumar esfuerzos y medios a través de dos elementos como el Consorcio y la Sociedad de Turismo, de manera que "nadie hace nada sin contar con el otro", pero además "con menos inversión" se llega "a más sitios".

NUEVO LEMA

En cuanto al lema 'Zamora desconocida, perfecta', la primer edil de la capital zamorana ha señalado que se ha trabajado mucho con los creativos porque la percepción de los visitantes es que, o hace tiempo que han estado y no lo recuerdan o no sabían lo que se iban a encontrar o no lo imaginaban, por ello "desconocida".

En cuanto a "perfecta", la alcaldesa ha señalado que hace referencia a la satisfacción que por lo general muestran los visitantes cuando terminan su recorrido por Zamora.

Entre otras novedades que se han presentado en Intur está el Proyecto Cultural 'Zamora Románica', consistente en un programa de apertura al público de templos románicos de la ciudad para que puedan ser visitados y se aprecien los avances en las obras de restauración que se llevan a cabo actualmente en muchos de ellos.

La jornada ha finalizado con la presentación de la nueva ruta gastronómica 'El Castillo con Sabor', un producto que sintetiza lo mejor de la oferta turística de Zamora, el patrimonio y la gastronomía. Esta presentación ha contado con una degustación de las diferentes tapas que se incluyen en la ruta y que han ido regadas, todas ellas, por los vinos de las diferentes denominaciones de origen zamoranas.

En el expositor de Zamora, que cuenta con un espacio de 200 metros cuadrados, participan tanto hosteleros como restauradores y empresas de servicios turísticos que se encargan de promocionar la imagen de la ciudad.