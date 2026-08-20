La provincia de Segovia se llena de eventos tradicionales y culturales durante este fin de semana

SEGOVIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia se llenará este fin de diferentes ferias tradicionales y musicales, con encuentros como la Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas, el viaje en el tiempo de la Feria Mudéjar de Cuéllar, la cita con la lectura en la Feria del Libro de Santiuste de San Juan Bautista o la Feria del Comercio, que llega a San Rafael.

Según ha señalado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press, la propuesta se completa con una variada oferta musical que abarcará desde la música clásica en Pedraza hasta el rock en La Granja, así como el folklore tradicional en Cuéllar y Carbonero el Mayor.

Martín Muñoz de las Posadas acogerá el sábado 22 de agosto una de las grandes citas veraniegas de la provincia, la VIII Feria del Tomate, como "una de las mejores muestras" de la gastronomía de la provincia, con el tomate como producto estrella. Este año el Tomate de Honor será para el restaurador segoviano José María Ruiz.

Por su parte, Cuéllar celebra el fin de semana la XXX Feria Mudéjar, la fiesta de las tres culturas con un programa que incluye música, artesanos, talleres, gastronomía y justas, entre otras actividades.

El Centro Cívico de Santiuste de San Juan Bautista alberga el domingo 23 la Feria del Libro, 'Santiuste Literario', en la que en torno a la palabra se reúnen autores de diferentes provincias para presentar obras, firmar ejemplares y compartir actividades culturales con los vecinos.

Asimismo, la VI Feria del Comercio Segoviano llega este fin de semana al Paseo La Rivera de San Rafael, una cita que tiene como objetivo dar a conocer y fomentar el apoyo al comercio y a las empresas de la provincia.

ESPECTÁCULOS MUSICALES

Por la parte de los espectáculos músicales, el castillo de Pedraza acoge sus Noches Clásicas. Este viernes será el turno de 'Joyas Barrocas', obra en la que un quinteto de cámara interpretará obras de Haendel, Bach, Pachelbel y Albinoni, mientras que el sábado llega 'Clásicos del Romanticismo', con otro grupo formado por dos violines, viola, chelo y piano, con obras de Chaikovski, Schumann, Liszt y Branhms.

La Real Fábrica de Cristales de La Granja también será el escenario estos días de dos festivales de música. El viernes, Las Divas del Pop recordarán temas de La Oreja de Van Gogh, Mecano y Amaral, entre otros, y, el sábado, Pasión por el Ruido incluye tributos a Extremoduro, Barricada, La Polla Récords y Los Suaves.

Por otro lado, cuellaranos y visitantes podrán entonar el popular 'A por Ellos' este domingo, previo a las Fiestas de los Toros, con un concierto de la Banda Municipal de Cuéllar en la Huerta de la Alegría de la localidad.

Carbonero el Mayor celebrará este sábado el Festival Folclórico, una noche de música popular con el Grupo de Coros y Danzas Sagrada Familia-Peña Huertana La Cetra (Murcia) y el Grupo de Danzas y Paloteo de Carbonero el Mayor, mientras que en Otero de Herreros también habrá música tradicional castellana el sábado, con Carmocho.

A la plaza del Ayuntamiento de El Espinar llegará este viernes el grupo segoviano de folk A Traque Barraque, mientras que al día siguiente, en el mismo municipio, se celebrará el Boquefest, en el que tocarán cuatro charangas.

Ciclos musicales en los que participa la Diputación Provincial, como el 921 Distrito Musical, llegan este viernes a Languilla, con Tukebatukes; el sábado a San Miguel de Bernuy, con Triguiñuelas, y el domingo a Abades, con Zarzuela en Trío: Candela Pumares, Mauro Pedrero y Sergio Portales.

También las localidades de Riofrío de Riaza y Languilla ofrecen una programación cultural este fin de semana, con 'Aperitivos Musicales a Banda', en los que actuarán las bandas municipales de Ayllón y Nava de la Asunción, respectivamente.

Por su lado, las Veladas Musicales de Palazuelos de Eresma traen este viernes 'Rumbaterapia', mientras que La Jaguar Band amenizará la noche del sábado en Lastras de Cuéllar.

CARROZAS Y EL DIABLILLO

La provincia sigue de fiesta en muchos pueblos y este fin de semana se celebran dos tradiciones que se mantienen desde hace muchos años para orgullo y disfrute de segovianos y visitantes, como son la fiesta de El Diablillo de Sepúlveda y el desfile de carrozas de Fuentepelayo.

Declarada Manifestación Tradicional de Interés Cultural en 2018, la fiesta de 'El Diablillo' es un ancestral y popular rito festivo que se celebra cada 23 de agosto en la plaza de España de Sepúlveda, durante la víspera de la festividad de San Bartolomé.

Por su parte, el tradicional desfile de carrozas de Fuentepelayo, que este año llega a su 61 edición, reúne cada verano a miles de personas y convierte las calles de la localidad en un escaparate de creatividad.

Asimismo, este fin de semana habrá festejos patronales en localidades como La Granja, Escarabajosa de Cabezas, Bernardos, Valvieja, Ortigosa del Monte, Collado Hermoso, La Lastrilla, Fuentes de Cuéllar, Moraleja de Coca, Martín Miguel, Orejana y Juarros de Riomoros.

ACTIVIDADES DE TEATRO

El teatro continúa este fin de semana en las calles de la provincia, con 'Enclave Multicultural' en Riaza, que ofrece el viernes el espectáculo de Helena y Pepín Banzo 'Pêpin y Tartiflette', magia, humor y música en directo a partes iguales.

Igualmente, 'Aquí Teatro' llega el sábado a Laguna Contreras, con 'Las Principitas' de Ondinas Blancas, y el domingo a Duruelo con 'Si lo breve es bueno... veremos' de Vas de Arte, mientras que Otero de Herreros acoge el ciclo '¿Dónde vas a lavar?', con Teatro Aderezo, que representará 'Antonio y Gabino, los amigos del vino'.

DEPORTE Y SENDERISMO

Un fin de semana más, hay por toda la provincia pruebas deportivas y rutas de senderismo, entre las que se encuentra el Campeonato 3x3 de Fútbol Paja, en el frontón de Santa María la Real de Nieva este viernes y sábado.

Por último, Trescasas organiza el sábado la Marcha de Mountain Bike de nivel avanzado y, al día siguiente, la marcha familiar. En Matabuena se disputa el domingo el Trofeo Provincial de Ajedrez, y las rutas por la Sierra de Guadarrama llevarán a los participantes al Puente de Navalacarreta el sábado y a la Cueva del Monje el domingo.