El proyecto 'Miradas' de la Oscyl acercará la música a 1.500 alumnos y 'Miradas Top3' amplía su propuesta

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Socioeducativa Miradas de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) y del Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD) llevará los proyectos de Miradas a 16 centros educativos y alrededor de 1.500 alumnos que se benefician semanalmente, en horario lectivo, de experiencias de aprendizaje musical adaptadas a sus necesidades.

A través del canto, la práctica instrumental y los talleres musicales sensoriales, el alumnado descubrirá nuevas formas de expresión, desarrolla sus capacidades y participa en experiencias artísticas colectivas, detalla la Junta en un comunicado.

La programación reúne sus principales proyectos socioeducativos, entre los que destacan 'In Crescendo', dirigido al alumnado de centros educativos de entornos vulnerables mediante la práctica instrumental y coral, y 'Sentir la Música', que desarrolla actividades musicales adaptadas al alumnado de los 12 centros públicos de educación especial de Castilla y León.

Ambas iniciativas promueven la participación, la convivencia, la creatividad y el desarrollo personal y colectivo a través de la música. Estos dos grandes proyectos se desarrollan a través del convenio de colaboración suscrito entre las consejerías de Educación y de Cultura, Turismo y Deporte.

Una de las "principales apuestas" de este curso es 'Miradas TOP 3', una programación didáctica que pone a disposición de los centros educativos de toda Castilla y León, recursos para trabajar la música sinfónica de forma transversal, accesible y adaptada a las distintas necesidades del alumnado.

La propuesta parte de tres obras del repertorio sinfónico vinculadas a la programación de abono de la OSCyL: la Sinfonía número 41 'Júpiter', de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concierto para piano en la menor, de Edvard Grieg y la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. A través de estas composiciones, el alumnado podrá descubrir diferentes lenguajes musicales, explorar las emociones, desarrollar la escucha y conectar la música con otras áreas del conocimiento.

Los materiales se publicarán progresivamente durante el primer trimestre del curso en la página web de la OSCyL. Aunque la propuesta está especialmente vinculada a los proyectos de Miradas, su oferta didáctica se abre a todos los centros de Educación Primaria de Castilla y León, facilitando que un mayor número de docentes pueda incorporar la música sinfónica a su práctica educativa.

Cada obra contará con dos guías didácticas específicas, una para los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y otra para los centros de educación especial (CEE), detalla la Junta en un comunicado.

Además, se ofrecerán dos guías de proyecto integral de centro, también diferenciadas para CEIP y CEE, con propuestas para incorporar la música al conjunto de las áreas curriculares y favorecer un aprendizaje interdisciplinar.

Por otra parte, el alumnado de Miradas participará en los meses de abril y mayo en conciertos adaptados y participativos para poder escuchar estas obras interpretadas en directo por la Oscyl. Estos conciertos también se abrirán a centros educativos que hayan trabajado 'Miradas Top 3' y a entidades sociales.

De este modo, Miradas TOP 3 pretende ir más allá de la escucha musical y facilitar que cada centro pueda construir un proyecto educativo propio a partir de la música, adaptando las actividades a su contexto, sus recursos y las características de su alumnado.

MÚSICA, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN

El inicio de las actividades del curso 2026/2027 reafirma el compromiso de Miradas "con una concepción de la cultura como derecho y con la música como herramienta de aprendizaje, convivencia y transformación social", explica la Junta.

A través de sus proyectos, la Oscyl y el CCMD mantienen su trabajo en colaboración con los centros educativos, el profesorado, los músicos y los profesionales del ámbito socioeducativo "para generar oportunidades de participación musical y favorecer que la experiencia artística forme parte de la educación de un número cada vez mayor de niños y jóvenes".

"Con Miradas TOP 3, el Área Socioeducativa da un nuevo paso para extender estos recursos al conjunto del sistema educativo de Castilla y León, ofreciendo propuestas accesibles que permiten descubrir, escuchar, experimentar y aprender a través de la música sinfónica", finaliza la información.