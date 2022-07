PSCyL se congratula por cifras "históricas" que demuestran voluntad política del Gobierno frente a la de la Junta

Se pregunta qué hace la "reserva ultraderechista" ante conflictos como la huelga del 112 y 061 por condiciones "lamentales"

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha calificado las cifras del paro de "históricas" en un contexto "muy complejo" y ha asegurado que son consecuencia directa de las políticas del Gobierno y su "voluntad política" frente a la de la Junta, que "esconde la cabeza del ala" y abandona a cientos de trabajadores como los de Siro.

Sánchez, en una rueda de prensa en la sede socialista, ha incidido en que los buenos datos del paro, que reflejan 4.707 personas paradas menos en junio y 9.086 afiliados más en la Comunidad, se producen en un contexto "muy particular" como consecuencia de la guerra de Ucrania y de la escalada de los precios.

Sin embargo, ha señalado que las cifras vuelven "a poner sobre la mesa" que el movimiento se produce "en términos históricos" desde que el Gobierno firmó la reforma laboral y, por tanto, "consecuencia directa de esa política del Gobierno de España".

"Son autenticas cifras de récord y por tanto, una buena manera de reconocer que este es el camino que marca el Gobierno de Pedro Sánchez y que, desde luego, está impulsado y marcado por la negociación y el acuerdo con los agentes sociales que han permitido firmar en los últimos meses los mejores datos de la historia de España", ha asegurado Sánchez.

Además, ha destacado que continúa la creación de empleo "continuado" y ha afirmado que por tanto demuestra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "defiende las clases medias trabajadoras frente a los poderosos y a los grupos de poder" y los datos del paro señalan que cambiar el modelo era cuestión "de voluntad política" y medidas como la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "tienen consecuencia directa" en estos "extraordinarios" datos.

De la misma forma, ha aseverado, es voluntad política "negociar y pelear" por las empresas de Castilla y León. "Porque no somos iguales todos, no somos mi medio parecidos", ha afirmado la secretaria de Organización del PSOE.

"VOLUNTAD" ES "PELEAR"

En este sentido, ha insistido en que "la voluntad política es negociar es pelear, es defender, mantener la actividad económica y el empleo" y ha puesto como ejemplo en Castilla y León que mientras algunos "escondían la cabeza debajo del ala" y abandonaban a cientos de trabajadores y sus familias "sin dar la cara", en referencia a la actuación de la Junta con Siro, el Gobierno de España, la Delegación del Gobierno y los socialistas de Castilla y León "trabajaban, peleaban para defender sus puestos de trabajo"

"Por tanto, no, no somos todos iguales, no somos ni medio parecidos", ha afirmado Sánchez, quien se ha preguntado, mientras se conocen los buenos datos del paro y afiliación, qué está pasando "en la reserva ultra derechista europea de Castilla y León".

En este contexto, ha apuntado que precisamente este lunes conocen que un nuevo colectivo más de trabajadores se pone en huelga, uno de los que movilizan todos los dispositivos en los momentos "más críticos" como los servicios de emergencias del 112 y el 061, que "convocan una huelga por sus lamentables condiciones laborales".

Así, ha agregado, se suman así a los del operativo de incendios, que han conocido como esta semana que PP y Vox manifiestan su oposición a la creación de la comisión de investigación del incendio de Navaluenga (Ávila) y ha preguntado "cómo pueden mirar a los ojos de la gente" a la que abandonan como los trabajadores del 112 y el 061, pero también a los bomberos, a los agentes medioambientales, a las brigadas, a los voluntarios, a los servicios sanitarios que trabajan en la extinción de los incendios.

Ana Sánchez ha señalado que ante el conflicto en el seno del 112 y el 061 el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se reunirá con el comité de empresa esta misma semana.