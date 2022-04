PSCyL pide explicaciones a las Cortes por su utilización partidista y el comportamiento del jefe de Gabinete de Ayuso

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha avanzado que pedirá explicaciones al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y al PP por la "utilización partidista" del Parlamento autonómico y por el comportamiento del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, con una periodista, durante el acto de toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como jefe del Ejecutivo regional.

Así lo ha avanzado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su intervención ante los medios después de presidir la reunión del plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido que se ha celebrado hoy en Valladolid.

Tudanca ha calificado de "terrible e imperdonable" la instrumentalización del Gobierno autonómico de las Cortes en el acto de toma de posesión de Mañueco. "Alguien tendrá que explicar cómo el señor Abascal, que no es nada más ni nada menos que diputado nacional, o la señora Gamarra, diputada nacional, ocupaban un puesto de privilegio en el hemiciclo de las Cortes. Han convertido las Cortes en un instrumento al servicio de la extrema derecha", ha lamentado.

En este punto, el socialista ha reprochado que el acto sirviera para "avergonzar" a la Comunidad ante "toda España". "El culmen fue la actitud de quien es, nada más y nada menos, que el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid que, no solo era el único que no era cargo público que estaba en la recepción oficial junto con expresidentes de esta Comunidad, sino que además cometió la osadía de atacar a la prensa en la persona de una periodista, a la que se dirigió con malos modos impidiéndole hacer su trabajo. Les estorba el Parlamento y les estorba la prensa. Eso es lo que ha traído Mañueco al Gobierno de Castilla y León", ha argumentado.

Por este motivo, pedirá al presidente de las Cortes y al propio PP que den "explicaciones por estos comportamientos", para advertir de que no tolerarán "excesos" en las Cortes. "No puede volver a pasar, no vamos a permitir esas tropelías. Sin periodismo no hay democracia y, probablemente, de ahí su comportamiento", ha zanjado.

Durante su intervención, Tudanca ha afeado al nuevo equipo de Gobierno por ser el que "menos mujeres" tiene de España. "La primera víctima, como ya dijimos es la igualdad. Se trata del Gobierno menos paritario del país. Tres de doce consejeros cuando la población femenina supone más de la mitad aquí tienen una representatividad del 25 por ciento", ha argumentado, para lamentar, en este sentido, que se hayan retrocedido "20 años".

Siguiendo este hilo, el socialista ha cargado también contra el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, del que ha dicho que en los años 80 iba a "mítines de Herri Batasuna, escribía cartas defendiendo a un fundador de una banda terrorista y que ha estado 20 años dirigiendo un chiringuito del PP con chófer y dos sueldos públicos a la vez sin ningún complejo".

"Estos son los que son capaces de cualquier cosa para seguir en el poder", ha continuado para reprochar que durante todas estas semana Mañueco no haya hecho "nada" por los ciudadanos. "Solo reparto de poder, solo insultos al PSOE, solo ataques a cualquiera que se le ocurra reprochar las capitulaciones en materia de igualdad y memoria histórica del señor Mañueco a la extrema derecha. Ni una medida referente a la crisis de Ucrania, ni una medida para poner en marcha los presupuestos", ha resumido.

De ahí que haya concluido que el PP, a su juicio, está "mucho más cómodo con la ultra derecha" que en 2019 con Ciudadanos. "En el día en el que los españoles nos hemos quitado las mascarillas, el PP se ha quitado la careta. Ha vuelto a casa. Ahora dice con toda impunidad lo que no se atrevía a decir. Pacta con los que son los suyos, que son la extrema derecha", ha finalizado.