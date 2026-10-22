La Psiquiatría Clínica cuestiona que la propuesta de altas laborales progresivas deje fuera los trastornos mentales

Los doctores Alfredo Calcedo, Edorta Elizagarate y Juan Antonio García. - EUROPA PRESS

ZAMORA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC) ha cuestionado que la propuesta de altas laborales progresivas deje fuera los trastornos mentales, "pese a la evidencia científica que respalda la reincorporación gradual al trabajo en determinados pacientes con ansiedad y depresión leve o moderada".

La entidad, a través de los psiquiatras de la SEPC, los doctores Calcedo y Elizagarate, ha instado al próximo Gobierno que reconsidere esta exclusión, en un contexto en el que las bajas por problemas de salud mental se han multiplicado por 2,4 entre 2016 y 2024 y constituyen ya la segunda causa de incapacidad temporal en España.

Durante la rueda de prensa de presentación del V Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), que se celebra en Zamora, el doctor Alfredo Calcedo Barba, especialista en Psiquiatría, doctor en Medicina y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y el presidente de la SEPC han defendido que "las bajas laborales por salud mental deben abordarse como parte del tratamiento, atendiendo a la evolución clínica, las capacidades funcionales del paciente y las exigencias de su puesto de trabajo".

En este contexto, Calcedo ha señalado que diversos estudios científicos apuntan a que "combinar intervenciones clínicas y laborales puede contribuir a reducir los días de baja por depresión, aunque con certeza moderada o baja". Asimismo, ha destacado que "las investigaciones respaldan especialmente las intervenciones que combinan diferentes medidas terapéuticas con el contacto con el entorno laboral, así como la reincorporación progresiva al trabajo, aunque el grado de evidencia científica varía según el tipo de intervención".

Por su parte, Elizagarate ha explicado que "la reincorporación no siempre debe esperar a la desaparición completa de los síntomas" y ha afirmado, en esta línea, que "en determinados trastornos mentales comunes, regresar progresivamente al trabajo, con tratamiento y adaptaciones del puesto, puede formar parte de la recuperación".

Para fundamentarlo, ha recordado las recomendaciones la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y NICE (organismo británico de referencia en recomendaciones sanitarias), que respaldan la identificación temprana de dificultades, las adaptaciones razonables y la coordinación con el entorno laboral, siempre mediante una valoración individualizada.

LAS BAJAS POR SALUD MENTAL SE MULTIPLICAN Y DURAN CADA VEZ MÁS

Durante su intervención, el doctor Calcedo ha presentado datos de UGT que reflejan que las incapacidades temporales por problemas de salud mental pasaron de 283.999 procesos en 2016 a 671.618 en 2024, multiplicándose por 2,4. Además, ha detallado que su duración media aumentó un 47 %, de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024, y que estos procesos duran 2,5 veces más que la media del conjunto de diagnósticos. El 64 % corresponde a mujeres y la mayor incidencia se registra entre los 25 y los 35 años.

El psiquiatra ha advertido de que "esta prolongación no depende únicamente de la gravedad de las enfermedades". Ha descrito que "las listas de espera, el acceso tardío a atención especializada, la escasez de psicoterapia, los tratamientos exclusivamente farmacológicos cuando se precisa intervención psicológica, la persistencia de factores estresantes laborales y la insuficiente coordinación asistencial pueden retrasar la recuperación".