El PSOE advierte de un "déficit" de 7,8 millones de euros en el Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid)

La portavoz municipal socialista en Medina del Campo, Ana Vázquez, denunció hoy un "déficit de casi ocho millones de euros" como consecuencia de la mala gestión del PP y defiende un "Plan de Saneamiento Financiero" en el consistorio medinense.

Vázquez, en rueda de prensa, se refirió a la "preocupante situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de Medina del Campo", y mostró un informe de Intervención, que "no llegará al Pleno Municipal y que habla de un déficit en este momento en el Ayuntamiento de 7.871.135,12 euros y que recomienda un Plan de Saneamiento Financiero en el plazo de tres meses que permita sanear las cuentas en un plazo de tres años".

El Grupo Municipal Socialista en Medina del Campo lamentó que, "cuando apenas ha transcurrido un mes de la aprobación del Presupuesto aparecen gastos que no se conocían en el Ayuntamiento de los ejercicios 2005 y 2006 y otros del presente ejercicio, que vienen a demostrar que el Presupuesto Municipal 2008 de Medina del Campo está mal confeccionado".

Así, el PSOE denunció que, en el Pleno Municipal Ordinario de hoy, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento medinense pretende aprobar un total de 649.520,28 euros en dos reconocimientos extrajudiciales.

Así, el Grupo Municipal Socialista, distingue la existencia de facturas "que pueden ser aceptables, ya que corresponden a gastos urgentes y puntuales como arreglos de farolas, puntos de luz y calefacción" mientras que por otra parte existen otras facturas que, "por no haberse elaborado correctamente el Presupuesto 2008 nos vemos obligados a reconocer como son las transferencias a la Mancomunidad".

Según el PSOE, "la gravedad de estos gastos que ahora nos enteramos que se han realizado van dirigidos fundamentalmente a obras realizadas por la empresa Enricar y CONAMA en los ejercicios 2005 y 2006 en la piscina de Barrientos que se pretenden cobrar cuando forman parte de la mala ejecución de la empresa y estando en garantía la obra y con el informe en contra del servicio de Deportes".

Se trata, según el PSOE, de obras en las que el Ayuntamiento no ha tenido conocimiento hasta el día 5 de marzo de 2008; "obras que no se conocía ni el motivo, ni la justificación de la urgencia, que no contaban con dotación presupuestaria, que corresponden a ejercicios cerrados, con informes en contra o de reparo de la Arquitecta, la Jefe de Deportes, la Interventora... y ahora se pretenden aprobar con todas estas irregularidades".

Por otro lado, la portavoz del PSOE mostró su preocupación por la existencia de un expediente "que no pasará por el Pleno Municipal, sobre la situación económica del Ayuntamiento y la estabilidad presupuestaria, que demuestra que es tan grave como que, en un Informe de Intervención, se llega a hablar de un déficit en este momento en el Ayuntamiento de 7.871.135,12 euros y que a la vista de todo esto se recomienda un Plan de Saneamiento financiero en el plazo de tres meses que permitan el sanear las cuentas en el plazo de tres años".

Para el PSOE de Medina del Campo, "puede haber seis causas" que han llevado a esta "preocupante situación" como son "la mala gestión de los fondos públicos, la realización de gastos sin el debido control de los técnicos municipales, excesos de obras continuados a lo largo de 8 años, gastos sin justificación y motivación, falta de existencia de crédito antes de la realización del gasto y gastos superiores a los inicialmente previstos".