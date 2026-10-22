PSOE de Castilla y León y Extremadura abordarán en Ciudad Rodrigo "retos" comunes en una jornada bilateral

Daniel De la Rosa en la presentación del Encuentro Bilateral. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León y el PSOE de Extremadura celebrarán este viernes en Ciudad Rodrigo (Salamanca) un encuentro bilateral para analizar los "principales retos" que comparten ambos territorios, con especial atención a la despoblación, el envejecimiento, la prestación de servicios en el medio rural y la generación de empleo y actividad económica.

El secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, ha presentado este jueves la jornada, que se desarrollará en el Parador de Ciudad Rodrigo y comenzará a las 10.00 horas con la recepción de las delegaciones y una bienvenida institucional.

A las 10.30 horas se celebrará la primera mesa, centrada en el reto demográfico, la cohesión territorial y los servicios públicos a cargo de los representantes de Castilla y León, Francisco Díaz Muñoz, Virginia Jiménez Campano y Javier García Martín; mientras que, serán Francisco Javier Sánchez Vega, Lara Garlito Batalla y Pablo Iglesias Ordóñez quienes pondrán voz a Extremadura.

A las 11.00 horas comparecerán ante los medios los secretarios generales de ambas federaciones, Álvaro Sánchez Cotrina y Carlos Martínez Mínguez.

La jornada continuará con una segunda mesa dedicada a vivienda, movilidad e infraestructuras, mientras que por la tarde se celebrarán de forma simultánea otros dos encuentros centrados en la prevención de incendios, medio ambiente y gestión forestal, por un lado, y en la economía, la financiación local y autonómica y el desarrollo productivo, por otro.

En esta última se abordarán también sectores como la agricultura, la ganadería, la industria y los servicios, en la que De la Rosa ha defendido que las similitudes entre Castilla y León y Extremadura, especialmente en provincias como Salamanca y Zamora y las extremeñas de Cáceres y Badajoz, permitirán compartir propuestas y realizar un diagnóstico sobre problemas comunes.

En este sentido, ha situado entre los objetivos de la jornada encontrar iniciativas para "mejorar" la prestación de servicios en el medio rural, combatir la despoblación y generar empleo y actividad económica en los pequeños municipios.

El dirigente socialista ha explicado que el encuentro pretende dar continuidad a las reuniones bilaterales impulsadas por el PSOE con distintas federaciones territoriales, aunque algunas de ellas se han aplazado hasta después de las elecciones.