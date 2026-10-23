El PSOE de CyL y el de Extremadura anuncian la elaboración conjunta de un Estatuto de Pequeños Municipios. Responsables de ambas delegaciones durante su estacia en Ciudad Rodrigo. - PSCYL

SALAMANCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León y el de Extremadura trabajarán en la elaboración de un Estatuto de Pequeños Municipios para presentar sendas iniciativas en ambos parlamentos autonómicos, tal y como ha señalado este viernes el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y su homólogo en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en su encuentro en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo.

Según ha indicado Martínez en la Bilateral entre las dos federaciones socialistas, que desarrolla durante este viernes en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el objetivo de este encuentro es establecer sinergias, localizar problemas de ambas comunidades autónomas y buscar soluciones para trasladar propuestas desde los grupos parlamentarios en ambos parlamentos.

"Estamos coincidiendo para poder trabajar de forma coordinada y conjunta en el Estatuto de la Mujer Rural porque entendemos que la invisibilización de la mujer en el medio rural es todavía mayor y por tanto vamos estamos trabajando para la presentación esta próxima semana ya de un estatuto que podremos compartir también con ellos de la misma forma que también compartirán ellos con nosotros lo que hemos hablado ya que es ese Estatuto de los Pequeños Municipios", ha indicado Martínez.

El líder de los socialistas en Castilla y León ha recordado que "si alguna comunidad autónoma puede presumir de número de municipios es precisamente Castilla y León con esos 2.248 municipios que hay en las nueve provincias".

Problemas comunes como la despoblación, la dispersión o el envejecimiento centrarán algunos de los trabajos que ambas federaciones desarrollarán para "poner encima de la mesa soluciones para generar oportunidades y conseguir no perder el capital humano", como han indicado los socialistas.

En este sentido, Martínez ha lamentado que Castilla y León no disponga de Ley contra la Despoblación como Extremadura, aunque ha reconocido "la lentitud en su desarrollo por parte también de un gobierno del PP y de Vox en la comunidad limítrofe, otra de las coincidencias".

Martínez ha destacado también la apuesta socialista por un Estatuto Rural que, ha dicho, presentará la semana que viene. Del mismo modo, ha defendido la necesidad de apostar por las infraestructuras para dotar de competitividad de los territorios, así como de los enclaves logísticos.