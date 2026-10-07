PSOE pide a Carnero que "se dedique exclusivamente" a la Alcaldía de Valladolid hasta las elecciones municipales

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, frente al Ayuntamiento de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que "se dedique exclusivamente" a la Alcaldía hasta las elecciones municipales ahora que ha dejado de ser senador por la disolución de la Cámara Alta tras la convocatoria de elecciones.

Los socialistas han señalado que hoy es el primer día que Carnero cobrará íntegramente el sueldo del alcalde, un hecho en el que se amparan para solicitar a Carnero que se dedique solo a la Alcaldía "durante los ocho meses que quedan para las elecciones municipales y, en consecuencia, que descarte su candidatura al Parlamento".

Para el PSOE, la otra decisión "consecuente" es la supresión del puesto del director de Coordinación de Políticas Públicas, al que los socialistas denominan "alcalde B", una figurada creada en 2023 "con un coste de 156.762 euros anuales y que el Tribunal Supremo declaró ilegal", ha recordado el Grupo.

En este contexto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, considera que Carnero "ya no tiene más excusas" para no trabajar como representante de los vallisoletanos a "jornada completa" y ha tildado de "inútil" el paso del regidor por el Senado.

"Todos los vecinos pueden comprobar que la justificación que dio en 2023, que era el soterramiento, no tenía ningún sentido. Tres años después no hay nada. A partir de ahora lo lógico es que se dedique plenamente a la Alcaldía porque esta ciudad merece un alcalde a tiempo completo para solucionar los problemas de los vallisoletanos", ha defendido, para añadir que "Carnero ya tiene el sueldo de alcalde", pero "ahora tiene que ganárselo".

Asimismo, sobre la figura del Coordinador de Políticas Públicas, que se creo "para cubrir sus ausencias mientras estaba en Madrid", ha pedido su eliminación: "Si ya no está en el Senado no le queda otra alternativa que quedarse siempre en Valladolid y trabajar como alcalde. Por tanto, este puesto ya no tiene ninguna justificación", ha aseverado el socialista.

En este sentido, el PSOE ha recordado que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la "ilegalidad "del puesto creado por Carnero en 2023, el cual implica un gasto para las arcas del Ayuntamiento de 627.048 euros a lo largo de la legislatura municipal.