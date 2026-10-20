PSOE pide explicaciones al alcalde de Medina por una multa a un coche municipal que circuló a 123 km/h en un tramo de 70

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VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Medina del Campo ha pedido explicaciones al alcalde, Guzmán Gómez Alonso, por reclamaciones a vehículos municipales por exceso de velocidad, en un caso con una multa de 1.200 euros por circular a 123 kilómetros por hora en un tramo de 70.

En un comunicado recogido por Europa Press, la formación ha criticado la falta de regulación y control sobre el uso de los vehículos municipales, después de conocer documentación relativa a dos reclamaciones por exceso de velocidad que afectan a vehículos del Ayuntamiento.

Según la documentación a la que ha tenido acceso el PSOE, el pasado 14 de julio un Toyota C-HR municipal fue detectado por un cinemómetro de la Dirección General de Tráfico (DGT) cuando circulaba a 123 km/hora en un tramo limitado a 70.

La sanción recogida en la documentación asciende a 1.200 euros e incluye la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir, según ha asegurado el PSOE, formación que ha solicitado explicaciones sobre estos hechos.

Ante esa petición, los socialistas han asegurado que han recibido una respuesta escrita del concejal de Presidencia en la que se indicaba que el Ayuntamiento "carece de un protocolo o reglamento específico para el uso de los vehículos municipales".

Para el Grupo Municipal Socialista, esta situación "evidencia una importante carencia de control sobre unos bienes que pertenecen a todos los vecinos". "No estamos hablando únicamente de una multa, sino de cómo se utilizan los recursos públicos y de quién controla el uso de los vehículos municipales. Los medinenses tienen derecho a saber quién conduce estos coches, con qué autorización y bajo qué normas", han advertido desde la formación.

Por otro lado, el PSOE ha señalado a otra reclamación procedente del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, relativa a otro vehículo municipal sancionado por exceso de velocidad y en la que se solicita la identificación del conductor.

Ante estos hechos, el PSOE considera necesario esclarecer las circunstancias de ambos casos, por lo que ha reclamado al equipo de Gobierno que facilite "toda la información disponible". "Queremos saber quién estaba al volante en cada caso, qué desplazamientos se realizaron y cómo se han tramitado las sanciones", ha demandado, para pedir también información sobre "quién debe asumir el importe de las sanciones conforme a la normativa aplicable".

Asimismo, ha exigido la aprobación de un reglamento de uso del parque móvil municipal, que establezca criterios de autorización, registro de desplazamientos, custodia de llaves y control de incidencias.

Además, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado "transparencia" sobre las retribuciones, las dietas y los gastos de kilometraje vinculados a la actividad política del alcalde, que compatibiliza su responsabilidad municipal con un cargo en la Diputación de Valladolid.

Los socialistas solicitan en concreto que se conozcan con claridad los importes percibidos, los conceptos de los gastos y su correspondiente justificación, "de manera que cualquier vecino pueda comprobar que el dinero público se destina a actividades debidamente acreditadas".

El Grupo Municipal insiste en que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser principios "irrenunciables" en todas las administraciones y que las dudas sobre el uso de vehículos oficiales "hacen aún más necesario aclarar los procedimientos de control existentes".

"El Ayuntamiento no es patrimonio de ningún equipo de Gobierno. Es una institución al servicio de todos los medinenses y sus recursos deben utilizarse con responsabilidad, control y transparencia", ha concluido el Grupo Municipal Socialista.