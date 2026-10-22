PSOE registra una batería de 14 preguntas obre el veto de ayudas al cine por "adoctrinamiento ideológico"

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una petición de respuesta a 14 preguntas en las Cortes sobre la orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de "prohibir financiar proyectos con supuesto adoctrinamiento ideológico".

Se trata de una batería de 14 preguntas para pedir explicaciones a la Junta sobre las ayudas destinadas a la preproducción, producción distribución de largometrajes, documentales y pilotos de series de animación y televisión, ya que se "prohíbe destinar fondos públicos a actuaciones impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Desde el PSOE se pregunta a Cultura que define como "adoctrinamiento ideológico" a efectos de la concesión de las ayudas públicas; qué problemas concretos de adoctrinamiento ideológico ha detectado la Consejería en los proyectos audiovisuales subvencionados; qué criterios objetivosy verificables se utilizarán para determinar que una película, un documental o una serie incurre en adoctrinamiento ideológico o quienes serán las personas que decidan la exclusión de proyectos.

Asimismo, se interpela desde el Grupo Socialista sobre si pretende la Junta elaborar protocolos específicos de evaluación de obras cinematográficas; sobre los contenidos que se pretenden excluir de las ayudas; y si se considera que la igualdad, el feminismo, la diversidad o la memoria democrática suponen adoctrinamiento ideológico o que medidas se pondran en marcha para que los trabajos que sean excluidos puedan pedir una revisión de la decisión.

Igualmente, se pregunta si la Consejería de Cultura va a publicar los criterios que permitan a los solicitantes conocer de antemano cómo se aplicará esta condición; qué criterios son los adecuados para ser financiados por la Junta o qué proyectos cinematográficos y audiovisuales considera la Junta que deben recibir financiación pública.