PSOE reprocha a Carriedo el incumplimiento de 62 de sus 70 compromisos

UPL critica que no aplique el reequilibrio territorial que reclama, mientras PP y Cs valoran su capacidad de reacción frente a la pandemia

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista Rosa María Rubio ha reprochado este jueves al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el incumplimiento de 62 de sus 70 compromisos adoptados al inicio de la legislatura, por lo que ha lamentado su "falta de gestión y de proyecto", así como su "inacción".

Ante la comparecencia de Fernández Carriedo en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para hacer balance de la primera mitad de la legislatura, la cual ha estado marcada por el impacto de la pandemia de COVID-19, Rubio ha subrayado que a día de hoy el consejero "no ha cumplido 62" de los 70 compromisos que se fijó al inicio del mandato.

Entre esos compromisos pendientes, Rosa María Rubio ha recordado el fondo para crisis empresariales, el proyecto de recursos endógenos, el nuevo plan de internacionalización, los seis planes de reequilibrio territorial, la oficina de captación y retención del talento o el pacto por la ciencia.

Asimismo, la procuradora socialista ha acusado a la Junta de Castilla y León de incumplir "desde el minuto uno" el pacto por la recuperación mientras dedica "más esfuerzos a hacer oposición al Gobierno de España que a trabajar por los castellanoleoneses", con la excepción "de los más ricos", a los que ha señalado como principales beneficiarios de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Rubio ha criticado la eliminación de este tributo y su impacto en las arcas de la Comunidad cuando "casi un 20 por ciento de la población se encuentra en riesgo de pobreza extrema" y requiere de inversiones sociales por partes de la Hacienda autonómica.

La política socialista ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "con una mano practique la deslealtad al Gobierno de España", mientras con la otra recibe su ayuda, que desde el inicio de la pandemia ha cifrado en 1.756 millones de euros.

En cuanto al balance de esta mitad de legislatura, la procuradora ha asegurado que tras dos años Castilla y León tiene 18.000 parados más, 510 millones de euros más de deuda, y 19.000 habitantes menos, con 3.500 empresas que han tenido que cerrar y 18.000 jóvenes que han abandonado la Comunidad "por falta de oportunidades".

Tras censurar el "abandono" que, a su juicio, ha sometido la Junta al medio rural, ha recordado que el crecimiento de la región es seis décimas inferior a la media española.

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos Reyero, ha reprochado a Fernández Carriedo que la Junta no aplique dentro de la Comunidad los criterios de reequilibrio territorial en el reparto de fondos que sin embargo reclama al Gobierno de España.

Santos Reyero ha admitido que no ha encontrado "nada nuevo" en el discurso de Fernández Carriedo y ha advertido de que el escenario de recuperación planteado por el consejero "no es verídico" porque plantea una situación de mejoría "que no es real", ya que "se basa en una media" que "esconde los terribles desequilibrios territoriales" que aquejan a la Comunidad.

Frente al discurso de la oposición, los dos grupos que integran el Gobierno de la Junta, PP y Cs, han alabado la capacidad de reacción de la Consejería y el Ejecutivo regional frente a la pandemia.

En concreto, la procuradora 'popular' Leticia García Sánchez --quien ha tomado el relevo de la portavocía en la Comisión de Salvador Cruz tras su renuncia como procurador-- ha puesto de manifiesto el "esfuerzo" realizado por Fernández Carriedo y su equipo para "dar cobertura" a toda la población frente al impacto de la crisis derivada la pandemia, así como al "alto grado de cumplimiento" en los objetivos de legislatura.

Por su parte, la procuradora de Cs Blanca Delia Negrete ha valorado estos dos años de legislatura y ha ensalzado la capacidad del consejero para "anticiparse" frente a la pandemia y su "actitud proactiva".