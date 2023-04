El PSOE de Salamanca lamenta que zonas afectadas por incendios del pasado verano "siguen esperando" ayudas de la Junta

SALAMANCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Salamanca ha lamentado que las zonas de la provincia afectadas por los incendios del pasado verano "siguen esperando la totalidad de las ayudas prometidas por la Junta de Castilla y León".

Según ha indicado el PSOE a través de una nota de prensa recogida por Europa Press, el Ejecutivo autonómico "ha reconocido" en respuesta a una pregunta escrita formulada por la procuradora del PSOE, Rosa Rubio, que "el dinero que ha llegado a los particulares y a los ayuntamientos afectados por los incendios del pasado verano en Salamanca, más concretamente de Monsagro y Candelario, apenas superan los 500.000 euros".

Frente a esta "ridícula cifra", la procuradora ha incidido en que "solo la Confederación Hidrográfica del Duero, organismos dependiente del Gobierno de España, ha concedido ayudas por más de 900.000 euros".

Sobre ese apoyo de la Confederación, ha asegurado que se trata de "una primera partida" y a ese desembolso "se sumará algunas más ya aprobada" destinada a trabajos de restauración hidrológico-forestal en la zona afectada por fuego con el objetivo de evitar la degradación del suelo, y el riesgo de erosión por la pérdida de la cubierta vegetal en el terreno y los efectos negativos que ello tiene sobre la calidad del agua y de los ecosistemas acuáticos.

"La Junta de Castilla y León no solo insiste en la ausencia de inversión y la falta de medios en el servicio de prevención y extinción de incendios en nuestra provincia, como ha quedado demostrado con lo ocurrido la semana pasada en Candelario, sino que también en ayudas y subvenciones para la recuperación de las zonas afectadas, muchas de ellas comprometidas pero que no llegan nunca", ha criticado Rubio.

En este sentido, la parlamentaria salmantina ha lamentado "la persistente actitud" del Gobierno de Castilla y León, que "encabeza Mañueco", para "no estar donde se le necesita y de predicar para luego no dar trigo", en relación a las ayudas aportadas, "o que dicen que han aportado", para paliar los efectos de los incendios que afectaron a un total de once pueblos.

Sobre ellos, ha recordado que se trata de los términos de Serradilla del Llano, Serradilla del Arroyo, Guadapero, El Maillo, Tenebrón, Dios le Guarde, Morasverdes, la Alberca, Villanueva del Conde, Cepeda y Miranda del Castañar, y donde hubo más de 400 vecinos que tuvieron que ser evacuados y desalojados de sus casas, "incendios donde tuvo que ser el Gobierno de España el que tomara las riendas, las decisiones, y aportara la mayor parte de las dotaciones ante el abandono y la falta de medios por parte de la Junta de Castilla y León", ha añadido antes de concluir que "esto es indignante y vergonzoso".