PSOE urge al Ayuntamiento de Valladolid a intensificar la limpieza de imbornales y prevenir efectos de trombas de agua

Un imbornal de Valladolid fotografiado por el PSOE. - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado al equipo de gobierno que intensifique la limpieza de las alcantarillas, los sumideros y los imbornales antes de la llegada del invierno, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y evitar que la acumulación de hojas, residuos y suciedad dificulte la evacuación del agua de lluvia.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE hace referencia a la contratación de servicios de empresas privadas para trabajos en este sentido que antes realizaban empleados públicos "evidencia la falta de limpieza de los imbornales".

Para el PSOE, la prevención debe ser "una prioridad municipal", especialmente en los puntos de la ciudad donde se producen "habitualmente balsas de agua cuando se registran precipitaciones intensas".

A juicio de los socialistas, Valladolid cuenta con "antecedentes que justifican esta preocupación", como el de la fuerte tromba que se produjo el 3 de junio de 2025 y que dejó una precipitación acumulada de 17,8 litros por metro cuadrado en una hora, con afección a comercios y locales en zonas como Portugalete, el entorno de La Antigua y las calles Platerías, Juan Mambrilla y Esgueva.

Según el PSOE "entonces los empresarios propusieron al Ayuntamiento medidas preventivas para evitar que se reprodujera una situación similar", entre ellas ampliación de la capacidad del alcantarillado de la zona, reforzar la limpieza y mantenimiento de imbornales, mayor coordinación con la Aemet, incluso el corte de tráfico de algunas calles.

Hace dos semanas, el pasado 6 de octubre, "las lluvias intensas provocaron avisos por balsas de agua en distintos puntos de la capital, entre ellos el Paseo Zorrilla y Juan Carlos I, el túnel de Labradores y la calle Cardenal Torquemada.

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista ha defendido que el Ayuntamiento "debe anticiparse a los episodios de lluvias intensas, en lugar de limitar su actuación a intervenir una vez que se han producido las trombas de agua".

Para ello, considera necesario reforzar la limpieza preventiva, revisar los puntos más vulnerables y comprobar que los elementos de drenaje y evacuación del agua se encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento.

"Las rejillas no pueden estar tapadas por hojas que tendrían que recogerse todos los días. Es una tarea que debería ser prioritaria en otoño", ha advertido el PSOE.

El planteamiento del Grupo Municipal Socialista, han asegurado, coincide con un acuerdo político adoptado por PP y Vox en Aquavall, "donde se autorizó un gasto de hasta 5 millones de euros para externalizar trabajos que anteriormente realizaba el personal de la empresa pública, lo que delata la falta de limpieza de los imbornales".

En concreto, el PSOE apunta que se ha aprobado un expediente de contratación que contempla un nuevo lote para la limpieza, inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado.

Los concejales del PSOE cuestionan que el equipo de gobierno formado dirigido por Jesús Julio Carnero "haya optado por contratar a empresas privadas sin estudiar si estos trabajos pueden realizarse reforzando la plantilla y los medios de la empresa municipal Aquavall".

En cualquier caso, esta decisión obliga a Carnero, en su opinión, "a explicar qué problemas ha detectado en el mantenimiento de la red, qué trabajos se venían realizando, con qué frecuencia y por qué no se han reforzado antes los medios disponibles".