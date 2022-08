PSOE urge la comparecencia de Mañueco para explicar el "drama" sufrido

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, ha reclamado este lunes una vez más la comparecencia en las Cortes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para dar explicaciones sobre "la magnitud del drama" que ha sufrido Castilla y León por los incendios forestales, la más afectada de todo el país con más 85.000 de las 220.000 hectáreas quemadas --el 40 por ciento del total de los incendios cuando aglutina el 18 por ciento del territorio-- y cuyo coste de extinción ha cifrado en 850 millones de euros.

"Tendría que haber comparecido ya en lugar de la farsa del lunes", ha aseverado en concreto José Luis Vázquez para quien la comparecencia de Fernández Mañueco es una "obligación incuestionable" si el presidente "tiene dignidad y altura".

En este sentido, Vázquez ha tildado de "auténtica provocación" la comparecencia la pasada semana del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuando "tenía que haber dimitido" o "haber sido cesado" y sustituido en esa comparecencia por el presidente de la Junta a quien ha insistido en responsabilizar en primera persona de la "magnitud" de los daños humanos, económicos y sociales agravados por la "negligente" actuación de la Junta en materia forestal.

"¿A dónde han ido destinado los recursos --de prevención y conservación--? ¿Cómo va a hacer frente a los elevadísimos costes de extinción, más allá de los del impulso de recuperación en las zonas afectadas?", se ha preguntado el socialista a modo de ejemplo.

José Luis Vázquez ha advertido del "juego de trileros" y de "la estrategia torticera y de embuste" que está llevando a cabo ahora la Junta de Castilla y León, con referencias, por ejemplo, a los propietarios forestales, en un intento, a su juicio, de "manipular la realidad" para desviar la asunción de responsabilidades cuando la Junta tiene las competencias, como recordó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Fernández Mañueco, en su encuentro del jueves.

En este punto, ha recordado que el Gobierno de la nación adoptará nuevas medidas esta tarde para exigir "un criterio de mínimos" para todas las comunidades autónomas que permita garantizar un derecho fundamental como es proteger el territorio, las propiedades y las vidas, además del correcto desempeño de la labor de los bomberos forestales o de los técnicos de emergencias.

"No vale contar un relato que nada tiene que ver con la realidad. Tiene que asumir sus competencias, que las tiene", ha reclamado el portavoz socialista de Medio Ambiente, que ha exigido a la Junta una modificación presupuestaria "inmediata" que garantice un operativo "suficientemente dotado todo el año de personal y de medios materiales", que ponga remedio a una plantilla ahora "esquilmada" y a la situación de los bomberos forestales que ve "en régimen de semiesclavitud".

Vázquez se ha mostrado convencido, además, de que el consejero de Medio Ambiente no está legitimado para ser el interlocutor "en ninguna mesa" de negociación desde el convencimiento de que, no sólo no va a cumplir nuevos acuerdos, ya que no ha cumplido ni sus competencias ni los acuerdos alcanzados en las mesas sectoriales.

"No se ha cumplido nada porque es la Comunidad Autónoma que menos invierte", ha lamentado Vázquez para quien el operativo de Castilla y León está formado por "los mejores profesionales con los peores medios de toda España". Según sus datos, en Castilla y León destinan a este fin 72 millones de euros, frente a los 100 de Castilla-La Mancha o a los tres veces más invertidos en Galicia.

También ha abogado por revisar el actual INFOCAL, sin actualizar desde el año 1999 e incumplido "de forma sistemática", y se ha hecho eco de la situación de los bomberos azules, "absolutamente descoordinados, en otro drama por quien tiene la competencia".

Vázquez también ha acusado a la Junta de no cooperar ni colaborar con los propietarios forestales que, según ha asegurado el socialista, han "clamado" por un plan que permanece sin actualizar desde hace 20 años y que contraviene, incluso, las directrices europeas. "Ni un sólo céntimo de euro al Fondo forestal para contribuir con esos trabajos", ha reprochado Vázquez.

"El gran lastre es su Gobierno que no cree en las potencialidades --de Castilla y León-- y, además, la destruye", ha sentenciado el socialista.