El PSOE de Valladolid acusa a Carnero de estar "con la censura" y le reclama que "rechace los ataques" de Vox a Seminci

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, de "estar con la censura y con Vox" al interpretar que no ha rechazado los "ataques" del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, representante de la formación dirigida por Santiago Abascal.

En un comunicado recogido por Europa Press, el portavoz socialista ha exigido al alcalde que "rechace los ataques" del consejero, que aseguró este miércoles que el festival "tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica" y que da cabida a "un cine más ideologizado".

Asimismo, le ha pedido al alcalde vallisoletano que "defienda la independencia del festival frente a los criterios ideológicos introducidos en las ayudas al cine", "rechace expresamente las declaraciones de Díaz Pico y reclame garantías para que la financiación cultural no dependa de la afinidad ideológica de las obras".

Cabe apuntar que en declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha defendido que el festival cinematográfico es "un espacio de libertad" en el que no considera que haya "cine ideologizado", al tiempo que ha defendido el apoyo a Seminci por parte de la Junta de Castilla y León "independientemente de las opiniones personales".

El Grupo Municipal Socialista reprocha al alcalde que "reivindique el respaldo de la Junta de Castilla y León a la Seminci sin rechazar expresamente los ataques del consejero". Para el portavoz socialista, "defender el festival exige plantar cara a quienes cuestionan su pluralidad y pretenden someter la creación cultural a criterios ideológicos".

A ello ha sumado el PSOE "las inaceptables condiciones de las ayudas autonómicas a la producción y distribución audiovisual, que promueve Vox y ampara la Junta de Castilla y León, que excluyen creaciones que impliquen 'adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas'".

"Produce un poco de vergüenza escuchar al señor Carnero, después de los ataques de la extrema derecha que dirige la Cultura autonómica a nuestra Seminci, respaldar y apoyar a la Junta de Castilla y León y no defender a la ciudad", ha insistido Herrero.

"No basta con proclamar la libertad de la cultura mientras se elude censurar a quienes ponen bajo sospecha la programación del certamen", ha añadido el edil socialista sobre las declaraciones del alcalde.

Herrero ha recordado que la Seminci "es marca de ciudad" y representa "pluralidad, pensamiento crítico, compromiso social". Los socialistas consideran que esos valores "deben defenderse también cuando hacerlo exige confrontar con Vox y con el Gobierno autonómico".

"Aquí o se está con la libertad o se está con la censura, o se está con la Seminci o se está con Vox. Y el señor Carnero está con la censura y está con Vox", ha apostillado el portavoz socialista, que ha reclamado

Además, el Grupo Municipal Socialista ha considerado que la defensa de la Cultura debe extenderse "a todas las artes escénicas y en particular a todos los eventos cinematográficos, como la próxima edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual, Cinhomo", un Festival cinematográfico que consideran "arraigado" en Valladolid.