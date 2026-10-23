El PSOE vincula la candidatura de Carnero al Senado con la búsqueda de un "seguro político" si pierde la Alcaldía

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, se dirige al alcalde, Jesús Julio Carnero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha interpretado este viernes la candidatura del alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como que "sus prioridades" son "asegurar su continuidad política" en el caso de que pierda la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de mayo de 2027.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha criticado que Carnero prefiere buscar un "seguro político" en el Senado antes que "dedicar todos sus esfuerzos a la Alcaldía de Valladolid.

Asimismo, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha afirmado que el alcalde "ha estado presionando a su partido, torciéndole el brazo a Génova hasta que le ha vuelto a colocar otra vez en el sillón del Senado" para "seguir viviendo como un marqués" y para, ha apostillado, "tener una escapatoria, un sillón de salida cuando pierda las elecciones municipales en mayo del año que viene, porque sabe que las va a perder".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha lamentado que Carnero "no haya aprendido nada durante estos tres años y cuatro meses como alcalde".

El portavoz ha añadido una mención a las "informaciones periodísticas que han transcendido a la opinión pública" según las cuales "en 2023, cuando se presentó como candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, ocultó que había pactado con Mañueco un puesto en el Senado" y tres años después "ha presionado por todos los medios para seguir como parlamentario nacional".

"La ventaja para Carnero está clara. Lo que sigue sin explicar es qué ventaja concreta obtiene Valladolid, qué gana la ciudad", se ha preguntado Herrero, que ha recordado que en 2023 Carnero "justificó su llegada al Senado como una oportunidad para defender los intereses de la ciudad, especialmente el soterramiento, y facilitar el contacto con los ministros".

Ahora, más de tres años después los socialistas le reclaman que realice "un balance verificable" de estos más de tres años y explique "qué inversiones, acuerdos o mejoras ha conseguido Valladolid gracias, específicamente, a su presencia en la Cámara Alta".

El Grupo Socialista ha añadido que, si bien la compatibilidad entre ambos cargos está permitida, le obliga a Carnero a "elegir una sola remuneración pública, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que correspondan". En este sentido, ha recordado que durante la pasada legislatura parlamentaria, "Carnero optó por cobrar del Senado y presidió la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, responsabilidad que llevaba aparejado un complemento económico", lo que para ellos le deshabilita para presentarlo como "una renuncia generosa" al sueldo de alcalde.