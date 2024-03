PSOE Y VTLP acusan a Carnero de "querer amordarzar" a oposición y señalan a Vox por "tensionar" la institución

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han acusado al alcalde Jesús Julio Carnero de "querer amordazar e intimidar" la labor de la oposición, algo que explican por la entrada de Vox en el equipo de Gobierno y su afán de "tensionar" la institución.

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, los dos portavoces, Pedro Herrero y Rocío Anguita durante una rueda de prensa en la que han querido visibilizar lo que entienden como "una obstrucción" a la democracia a través de una actitud "intolerante y antidemocrática" de PP-Vox.

Unas críticas que los dos grupos han acompañado de datos. "De las 126 solicitudes de información por parte del Grupo Municipal Socialista, 44 se han atendido fuera de plazo, y hay aún seis asuntos sin respuesta, transcurridos los cinco días que fija el Reglamento Orgánico para contestar. Los temas sobre los que el Grupo Municipal Socialista aguarda respuesta son diversos: facturas de Auvasa, viviendas del Canal de Castilla, centro de vida activa Arca Real, aforos de vehículos y bicis, cronograma de obras y contrato de la ORA", han detallado.

Una "limitación" que se extienden, han detallado, a la labor de control que la oposición hacen en los plenos. En concreto aluden a la insistencia del alcalde en "poner coto" a las preguntas que los grupos de la oposición formulan en las comisiones que se celebran antes de los plenos, amparándose en las supuestas quejas de los funcionarios por la cantidad de trabajo que éstas ocasionan. A este respecto, ambos portavoces recuerdan que el Reglamento del Ayuntamiento de Valladolid no establece "ningún límite de preguntas y que éstas se realizan a los concejales, nunca a los técnicos".

En este sentido, Herrero ha recordado que en el pasado mandato el PP no tenían "límite". De hecho, ha asegurado, que en "muchas ocasiones" los 'populares' presentaron hasta cuatro mociones "y nunca pasó nada". "Inclusó yo como portavoz me quejé al alcalde porque era demasiado laxo", ha recordado para afear a Vox por acusarles de "corruptela procesal" por querer "limitar" esta función.

"Evidentemente hay que poner unos límites, pero esto no son límites, esto es querer reducirnos a mínimos que no se puede tolerar. Lo único que consigue es despertar todavía más nuestro interés por preguntar, por estar encima de los asuntos y hacer un seguimiento", ha reflexionado Pedro Herrero.

Anguita, en este sentido, ha apostillado que tampoco permite la "votación por separado" o quita el uso de la palabra "arbitrariamente", ha continuado Herrero.

"Yo creo que esto tiene una explicación y es la entrada de la extrema derecha en la política. Han venido a reventar la normal convivencia dentro de la discrepancia política y vienen a tensionar y lo que están destapando es el talante antidemocrático y autoritario de Carnero que cada vez lo disimula menos", ha argumentado Herrero.

En este sentido, y después de lamentar que esta situación no se había visto "ni con León de la Riva", han advertido que son partidarios de la "denuncia pública" para que el ciudadano sepa lo que está ocurriendo, si bien no descartan acudir al "Contencioso Administrativo" si la situación no cambia.