El PSOECyL promueve en las Cortes una iniciativa para que la Junta "cumpla la ley" y regule la protección del leonés

Si en seis meses no se pone en marcha un proyecto de ley los socialistas presentarán una PNL

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado este miércoles que presentará en comisión en las Cortes de Castilla y León una iniciativa para instar a la Junta a presentar un proyecto de ley que regule la "protección, promoción y uso" de la lengua leonesa, como recuerdan que recoge el Estatuto de Autonomía.

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa los procuradores del PSOE por la provincia de León Yolanda Sacristán y Diego Moreno en la presentación de esta iniciativa, en la que han criticado que la Junta de Castilla y León "hasta la fecha" no ha protegido ni regulado el leonés, lo que consideran que incumple el Estatuto de Autonomía.

Los representantes del PSOE han recordado que la norma institucional básica de la comunidad recoge que el leonés será "objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor" y establece que su "protección, promoción y uso será objeto de regulación".

Por ello, como ha recalcado Yolanda Sacristán, lo que plantean es "tan sencillo como que la Junta cumpla la Ley", algo que reprochan que no ha hecho en las últimas décadas "incumpliendo su norma básica", porque ha advertido de que "cada día que pasa sin hacerlo nuestra lengua se acerca un poco más a su desaparición".

Mientras tanto, advierten, el leonés, lengua que se estima que es hablada actualmente por 25.000 personas en las zonas del norte y el oeste de las provincias de León y Zamora, se encuentra en "retroceso imparable". Sacristán ha recordado que en 2010 la Unesco ya señalaba que era una lengua "en peligro de extinción" pero la Junta, lamenta, "sigue sin inmutarse".

Así, ha especulado con que el Gobierno autonómico parece que espera a que el leonés "desaparezca".

Diego Moreno ha recordado que en ese año el procurador socialista José Ignacio Martín Benito ya planteó una propuesta en este sentido en el Parlamento autonómico que salió respaldada "con voto unánime" de la cámara, pero "14 años después no se ha hecho nada", al igual que se han recordado las enmiendas presupuestarias presentadas por el PSOE para mejorar la protección de la lengua leonesa, que han sido rechazadas a la espera de que se debatan las correspondientes a las cuentas autonómicas de 2024.

Moreno ha precisado que el proyecto de ley deberá ser una regulación jurídica que proteja el leonés "especialmente en las zonas donde todavía se habla". Además, ha mencionado la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que anima a que este idioma se pueda ofrecer como parte "integral" del plan de estudios, "al menos como una asignatura".

En el caso de que el Gobierno autonómico no promueva ese proyecto de regulación jurídica en un plazo de seis meses, el PSOE se verá "en la obligación" de presentar una Proposición No de Ley.

Por otro lado, Sacristán ha llamado la atención sobre varias cuestiones, como que todas las comunidades autónomas "con patrimonio lingüístico propio y reconocimiento del mismo en sus estatutos" regulan mediante una ley autonómica la protección de sus lenguas, "menos Castilla y León"; al tiempo que desarrollan medidas de protección y aseguran su enseñanza dentro del sistema educativa.

En este sentido, los procuradores del PSOE han destacado que la Junta de Castilla y León sí que se cumple la referencia en el Estatuto al "respeto y protección" al gallego en la zona de El Bierzo, mediante una colaboración con la Xunta para que profesores de esta autonomía impartan clases del idioma, mientras "se abandona el leonés".

"No tenemos ningún inconveniente en ello, pero que no se detraiga ningún recurso para que se promueva y proteja el leonés, más aún cuando el gallego no tiene pinta de estar en situación de riesgo, al contrario que el leonés", ha precisado Moreno.

La iniciativa va firmada por los cuatro parlamentarios socialistas leoneses --Sacristán, Moreno, Nuria Rubio y Javier Campos-- y el zamorano José Ignacio Martín Benito.