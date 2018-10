Puente afirma que no desautorizó a los agentes que identificaron a las feministas y defiende el papel de la Policía

Publicado 26/02/2018 14:12:37 CET

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha defendido este lunes que el pasado viernes no desautorizó a los agentes que identificaron a tres activistas feministas que pegaban carteles de llamamiento a la huelga del 8 de marzo y ha defendido el papel de la Policía Municipal como "primer pilar de los derechos de los ciudadanos".

Así lo ha explicado este lunes el regidor socialista después de reunirse con representantes de los sindicatos UGT y CCOO tras las críticas que se han hecho públicas en los últimos días por la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes para explicar la posición del equipo de Gobierno ante la identificación de las tres mujeres, cuando afirmó que estaban en desacuerdo con la intervención.

"Quiero dejar claro que no he desautorizado a la Policía Municipal", ha recalcado Puente, quien ha considerado que sus palabras se malinterpretaron. El regidor ha reiterado que los agentes actuaron "de buena fe" e interpretaron un "precepto en vigor" de la normativa pero "en ningún caso se ha cuestionado" a este cuerpo.

El hecho de que se traslade a la Policía Municipal una instrucción que clarifique el marco legal y la interpretación a la hora de realizar este tipo de actuaciones "en ningún caso puede entenderse como una desautorización" a los agentes, quienes, ha recordado "son el primer pilar" de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Puente ha reconocido que se trata de un tema "complejo" pues existen normativas nacionales en las que se puede "ver como prohibido" el asunto de la pegada de carteles. Por ello, la instrucción que el Ayuntamiento remitirá a la Policía Municipal, se basará en conjugar la conservación de los bienes públicos con el ejercicio de derechos fundamentales, como ha recordado que son los de manifestación y huelga, reconocidos por la Constitución Española.

Por ello, ha recalcado que "evidentemente, no se podrá pegar carteles en cualquier sitio de cualquier manera", pues hay algunos que buscan "exclusivamente" la promoción de actividades privadas o con ánimo lucrativo, que no se podrán emplazar en lugares en los que no haya autorización.

Por otro lado, ha reconocido que el equipo de Gobierno no ha dado todavía cumplimiento "en su integridad" al compromiso de facilitar espacios destinados a la pegada de carteles, si bien ha reiterado su intención de proporcionar esta posibilidad.

En todo caso, Óscar Puente ha considerado que la pegada de carteles "no es un problema habitual" en Valladolid, por lo que cree se debe "interpretar la normativa en arreglo a la realidad social".

De hecho, ha explicado que el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha en los meses de marzo o abril una campaña informativa para abordar "problemas" que considera mayores como la acumulación de cartones y embalajes en el entorno de los contenedores de cartón "cuando éstos, en muchos casos están vacíos". De hecho, ha considerado más necesario intensificar las sanciones por esos motivos que por la pegada de carteles.