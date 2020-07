Puente apunta que "entre la nada y el todo" se pueden buscar alternativas para las Fiestas de Valladolid

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado este viernes que el acuerdo alcanzado en el Grupo de Trabajo para la salida de la crisis del COVID-19 en el Ayuntamiento apuesta por que "entre la nada y el todo" se puedan buscar "alternativas" culturales, de ocio y festivas para celebrar las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Así lo ha explicado Puente este viernes al ser preguntado sobre si se ha avanzado en la decisión sobre las Fiestas de septiembre, ha recordado que en el Grupo de Trabajo del que forman parte PSOE, PP, Ciudadanos y VTLP se ha acordado elaborar antes del 14 de agosto unos planes alternativos para eventos culturales y festivos.

"Hasta entonces trabajamos en varios escenarios, para buscar fórmulas con las que, si no podemos encontrar unas fiestas normales, haremos lo que se pueda, en distintos formatos", ha señalado el regidor vallisoletano, que ha subrayado que el hecho de que no se haya tomado una decisión "no quiere decir" que no haya trabajo al respecto.

"Entre la nada y el todo vamos a buscar alternativas", ha incidido el alcalde, que ha apuntado que quizás haya que optar por unas fiestas "más de proximidad", con formatos más reducidos por ejemplo en los conciertos y con actividades de la "agenda de ocio" que se permite realizar en la normativa aprobada por la Junta de Castilla y León.

Además, en cuanto al aspecto de la hostelería, en el que ya se da por descartado que se pueda llevar a cabo la Feria de Día con las habituales casetas en la calle, sí que se podría optar por un formato de "terrazas" sin atención en las barras.

En cuanto al anuncio por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de que se iba a modificar el decreto sobre las medidas para la 'nueva normalidad' para que por encima de todo prime la distancia mínima de 1,5 metros, Puente ha abogado por esperar a ver lo que se publique en el Bocyl porque "a veces se explican cosas en las ruedas de prensa de la Junta o del Gobierno de España y luego hay que ver el detalle".

Eso sí, considera que ayer quedó claro que la "distinción que se hacía en distintos espectáculos no tenia sentido" y que se irá a un criterio equivalente a la distancia de 1,5 metros.