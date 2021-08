Puente, arrepentido por usar el coche, dice que quieren su muerte política y civil

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha admitido que se arrepiente de haber conducido el vehículo a nombre de la empresa Grupo Recoletas durante sus vacaciones, ha denunciado que se quiera buscar ya no su "muerte política, sino también la civil", algo que no va a "consentir", al tiempo que ha lamentado como un grupo político como el PP, con más de 20 años al frente del Consistorio, vaya "de la mano" de un fabulador.

Así lo ha señalado el regidor minutos antes de visitar, junto con la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, las nuevas instalaciones juveniles del Pinar de Antequera ubicadas en el antiguo Círculo Campestre.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha lamentado que todos los veranos "pase lo mismo", por lo que ha querido lanzar una reflexión. "Cuando la oposición se centra en asuntos de carácter personal, de alguna manera lo que están tratando de dar a entender es que la gestión es magnífica. Nosotros estamos a la política de ciudad y ellos están a los temas personales y ahí siguen", ha señalado en referencia al Grupo Popular.

Puente considera que hay un procedimiento "claramente inquisitorial" en el que primero se acusa, luego se pide la información y cuando la información "desmiente la acusación", se dice que es "insuficiente" y se pide más información "y así hasta el infinito".

"Ya les digo yo que no hay nada, nada digno de mención. Es un grupo hospitalario y tiene las relaciones propias con el Ayuntamiento de cualquier empresa que trabaja en la ciudad. Tienen licencias, tienen que tienen algún contrato de patrocinio, en concreto con la Seminci, y poco más. Eso es lo que lo que hay. Ahora nos han pedido información sobre empresas que tienen su sede en Burgos --en referencia a Ciudadanos--. Veremos a ver si el Ayuntamiento tiene algo que ver con un hospital en Burgos", ha ironizado.

En este punto, ha admitido que se arrepiente de haber utilizado el vehículo, si bien ha incidido en que ya explicó "con todo lujo de detalles" el "origen del tema", por lo que ha pedido que no se convieta algo "excepcional" en "cotidiano".

"Es demagogia. Vosotros --por los medios de comunicación presentes-- me veis todos los días, sabéis que coche llevo, que lo conduzco yo, que no tengo chófer. Está claro que en vacaciones no se hacen las mismas cosas que en el resto del año. Pero no tengo nada que esconder. Por su puesto, en la hora que cogí el maldito coche", ha continuado.

Al hilo de este argumento, Puente ha avanzado que emprenderá acciones legales contra el 'analista' Alvise Pérez que es el que ha denunciado el uso del vehículo a través de sus redes sociales. "Voy a hablar donde tengo que hablar, que es en los tribunales. Cuando se te calumnia, se te injuria, se te amenaza, se inmiscuyen en tu intimidad, incluso, tergiversando y inventando cosas no hay otro camino", ha ahondado.

Puente ha lamentado la falta de una normativa que impida que haya "profesionales de la difamación" en redes sociales que vivan de ello. "Es un recaudador a base de calumniar e injuriar y es asombroso que se pueda producir, en un principio, en la más absoluta impunidad", ha continuado.

En este punto, el alcalde ha señalado a Vox por estar detrás de Alvise Pérez, algo que, a su juicio, no "debe sorprender" porque comparten "metodología", la de "sembrar odido".

"Las barbaridades que yo he leído en estos días en las redes sociales no se las deseo a nadie. No ya sobre mi, sino sobre personas de mi entorno familiar y personal. Las barbaridades que se han dicho son verdaderamente una muestra de que el odio de alguna manera está calando en una parte de nuestra población. Y lo está haciendo fundamentalmente gracias a formaciones que viven del odio, del odio al diferente, del odio al inmigrante, del odio al político", ha reflexionado.

Al hilo de estas palabras ha querido "romper una lanza" a de los medios de comunicación convencionales y "muy especialmente" de los locales que, ha asegurado, han visto "claramente" lo que hay detrás de todo es. "No es de recibo este tipo de linchamientos personales, no tiene ningún tipo de justificación", ha zanjado.

MUERTE CIVIL

Puente ha rechazado abandonar las redes sociales en las que es muy activo porque eso significaría "entregarles el trofeo". "Esta gente quieren la muerte civil, ya no se conforman con la muerte política y esto yo no lo voy a aceptar ni lo voy a consentir", ha espetado.

El regidor considera que es la "pieza a batir". "Estamos a mitad de mandado, no sé lo que me espera de aquí a las elecciones", ha insistido para cargar contra el PP, con le que se ha mostrado "muy decepcionado".

Así, ha reconocido que no se esperaba que se sumaran a esta "incalificable campaña" y que iban a ser "un poco más elegantes". En este punto reconoce que ha hablado con la 'popular' Pilar del Olmo para trasladarle su "visión de las cosas".

"Hay que estar muy desesperado para agarrarse a este tipo de clavos ardiendo. Yo les diría que mi epitafio político está lejos de escribirse y, desde luego, no lo van a escribir ellos. Es un fabulador absoluto y es una pena y una vergüenza que un grupo político que ha gobernado veinte años en Valladolid vallad de la mano de un fabulador", ha concluido.