Puente augura que ganará al menos un concejal, que Carnero "no cogerá su acta" y no garantiza seguir más allá de 2027

Ve al Grupo Popular "desguazado" y considera que a Vox "tenía parte del camino andado" si hubiera mantenido a García-Bartolomé como candidato

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha pronosticado este jueves que el PSOE obtendrá 13 concejales en el Ayuntamiento de la ciudad en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo --aunque no descarta que "caiga" el 14--, por diez del PP; dos de sus socios de VTLP y otros tantos de Vox, al tiempo que ha aventurado que el candidato 'popular', Jesús Julio Carnero, "no coge su acta" tras las comicios.

Así lo ha señalado el regidor vallisoletano y secretario provincial del PSOE en un encuentro que ha mantenido con agencias de noticias, medios digitales y televisiones y en el que también ha incidido en que, si logra los apoyos para continuar como alcalde el próximo mandato, seguirá hasta 2027, pero "más allá" no lo puede garantizar.

El regidor socialista ha hecho un pronóstico personal del resultado que obtendrán los partidos en las urnas el próximo 28 de mayo y ha señalado que el PSOE se llevaría trece concejales --uno más que en 2019-- e incluso no descarta que "caiga el 14"; el PP, diez --también uno más--; sus socios de Valladolid Toma la Palabra, dos --uno menos--; y Vox, dos --uno más--.

Puente ha matizado que ve posible quedarse "corto", porque recuerda que hace cuatro años hizo un pronóstico a los medios y finalmente el PSOE obtuvo un concejal más. De hecho, ha apuntado que "puede caer el 14 para" para su formación y posteriormente tampoco ha descartado que VTLP mantenga sus 3 ediles actuales.

NO SE VE "HACIENDO OPOSICIÓN"

Una vez planteado ese pronóstico, los profesionales de los medios le han pedido alguno más, como si en el caso de perder la Alcaldía en las urnas por que el PP pudiera formar Gobierno él continuaría como concejal en la oposición, algo que ha apuntado que no se planta esa hipótesis aunque afirma que después de 16 años en el Ayuntamiento ya no se ve "haciendo oposición".

En cualquier caso, ha aseverado que si perdiera la Alcaldía sí que recogerá su acta de concejal para luego "pensar" su futuro, pero ha apostillado que no tiene "tan claro" que el 'popular' Jesús Julio Carnero la recoja. De hecho, ha añadido el pronóstico de que el candidato del PP "no coge su acta".

Sobre Jesús Julio Carnero, con quien ha incidido en que tiene una buena relación personal y ha confiado en que la mantendrá después de las elecciones, Puente ha aseverado que el también consejero de la Presidencia de la Junta "no quería" serlo y fue designado con prisas en los últimos días que el partido se había marcado como plazo.

"Al PP le pasa como al PSOE, es un partido de Gobierno y cuando no gobierna, sufre. Estaban acostumbrados a 20 años de mayoría absoluta y ahora no están haciendo una política de plazos, que podría ser poner a alguien con más recorrido, que forme equipo", ha reflexionado.

Además, ha aseverado que ve al Grupo Municipal Popular actual "desguazado", y ha reprochado que en el último pleno, que a su juicio había transcurrido con "guante blanco", el PP fue "con el plan premeditado de levantarse del pleno" y así considera que lo hicieron "leyendo un papel que tenían escrito", sin considerar que la sesión "hubiera sido para ello".

COMPROMISO HASTA 2027

Ante su previsión de renovar el mandato en mayo de 2023, el alcalde socialista ha explicado que entiende que su compromiso con el cargo "llega hasta 2027" y a partir de ahí no garantiza que vaya a seguir "más allá", pues afirma que "hace tiempo" dijo que se veía un máximo de tres mandatos como alcalde.

"Lo que sí que digo es que no me iré a un ministerio, no está en mis planes vitales y ya lo he podido ser dos veces", ha bromeado.

El alcalde socialista ha incidido en que es "optimista" ante las elecciones y considera que no le preocupa que en los comicios haya sólo una urna, al no coincidir las municipales con las autonómicas de Castilla y León y ha apostillado que "sueña con ello cualquier alcalde que tenga un minimo de confianza en su trabajo".