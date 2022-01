Puente contrapone el PSCyL de Tudanca con "referentes de la tierra" frente al del PP cuyo modelo es "Ayuso"

VALLADOLID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha contrapuesto el modelo de Luis Tudanca, candidato socialista a la Presidencia de la Junta, con "referentes de la tierra" al del PP de Alfonso Fernández Mañueco cuya referencia "recientemente" es Isabel Díaz Ayuso.

"Luis ha elegido y ha elegido bien los referentes de su tierra, ha elegido los referentes de los alcaldes de los municipios que nosotros gobernamos frente al modelo al que otros están intentando recurrir, que es el de fuera de Castilla y León, el de Madrid", ha asegurado durante su intervención en un acto de partido en el que también han estado presentes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca y la cabeza de lista por el PSOE de Valladolid, Patricia Gómez.

En este sentido, y siguiendo el hilo de su argumentación, ha ironizado con el "modelo Ayuso" que ahora tiene el PP y ha pedido a los asistentes que hicieran un ejercicio de memoria. "Cuando Ayuso estaba hablando de libertad en Madrid, ¿aquí estábamos en la misma idea? Recuerdo que aquí nos anticiparon el toque de queda a las ocho de la tarde de manera ilegal, mientras en Madrid se hacía el discurso de la libertad. Es decir, que han descubierto Ayuso recientemente porque nunca fue su modelo", ha continuado.

Puente ha recordado que el Ayuntamiento que dirige estuvo, cuando "peor lo estaban pasando", con los hosteleros, al igual que el Gobierno de España, poniendo en marcha un "auténtico colchón social" con los ERTE. En tanto, ha explicado, que el Consistorio comenzó habilitando una partida de dos millones para los colectivos más castigados y acabó "poniendo" doce millones "a fondo perdido".

"Y qué hizo la Junta", ha cuestionado Puente para criticar que "ni siquiera" ha sido capaz de trasladar a la ciudadanía las ayudas que han recibido del Gobierno de España.

Por eso ha pedido al ciudadanos que haga ese ejercicio de "memoria" a la hora de depositar el voto en las urnas. "Llevamos 35 años en manos de los mismos y esto ya no da más de sí, está absolutamente agotado y es el momento de un cambio. Es el momento de alguien nuevo, con ganas, con ilusión, que venga a ganarse el puesto, a sudarlo cada día. Que no piense que lo tiene por derecho, como parece que Mañueco cree que lo tiene. Creen que siempre les van a votar los castellanoleoneses y eso es tenemos que demostrar que eso no es cierto", ha incidido.

Por último, ha cargado contra el discurso de bajada de impuestos, porque solo con ellos se pueden hacer "políticas públicas". "Lo que se está diciendo es que a quienes necesitáis servicios públicos os los van a recortar y siempre a los mismos. Así que yo animo a Luis a que sea valiente en esta materia", ha apelado.

Por su parte, Patricia Gómez ha insistido en que el adelanto de elecciones lo que demuestra que es los "intereses" de Mañueco "no están en Castilla y León". "Esta tierra no le importa nada al convocar una elecciones en el momento más inoportuno cuando tenía que ocuparse de la salud de sus ciudadanos en plena sexta ola", ha espetado.

También ha cargado contra los casos de corrupción del PP de Castilla y León al considerar que con el adelanto electoral se "intenta tapar" que hay un presidente "tramposo" y "pronto se verá si también es un delincuente", en referencia a la judicalización de las primarias del PP de Salamanca.

Por eso ve esa "irresponsabilidad" de la convocatoria de elecciones como una "oportunidad". "No somos peones de su tablero, tenemos identidad propia, orgullo. Con esta tierra no se juega, somos tierra de gente honesta comprometida y trabajadora y necesitamos que al frente de la Junta haya uno de los nuestros como es Luis Tudanca, porque su promesa por esta tierra empezó cuando abandonó su escaño en el Congreso hace siete años porque entendió que está tierra merecía trabajar a tiempo completo", ha concluido.