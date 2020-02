Puente destaca que la solución acordada para subcontratar las obras del túnel de Andrómeda es "la más rápida"

Publicado 14/02/2020 14:42:47 CET

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha destacado este viernes que la solución que se ha acordado para la subcontratación de las obras del túnel de la calle Andrómeda es "la más rápida y sencilla" ya que se prevé que se puedan reanudar los trabajos dentro de dos semanas después de más de dos meses paralizados.

El regidor vallisoletano ha ofrecido una breve de prensa a primera hora de la tarde de este viernes para informar del acuerdo alcanzado entre la empresa adjudicataria, Ecisa, con la mercantil Comsa, en el que han intervenido Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento de Valladolid.

Las obras del paso inferior entre la plaza aviador Gómez del Barco y la calle Andrómeda, según ha informado Adif, se retomarán en dos semanas, gracias al acuerdo alcanzado entre la empresa adjudicataria, Ecisa, y Comsa para la asunción de los trabajos por parte de esta última.

Según ha precisado Puente, el acuerdo implica que Comsa asumirá inicialmente el papel de subcontratada para continuar con la obra y, a través de las fórmulas que contempla le Ley de contratos será la "obligada directa" a realizar los trabajos.

Esta colaboración, según Adif, obedecerá a contratos entre ambas empresas y estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa de contratación pública. Esta es la solución más rápida dentro de las que permite el marco normativo para retomar las obras.

"Felizmente, se ha llegado a una solución que, dentro de las posibles, es la más rápida y sencilla", ha recalcado el regidor vallisoletano, que también ha manifestado su satisfacción por haber podido cumplir el plazo de una semana que se dio el pasado viernes a las asociaciones vecinales de la zona para comunicar una solución a la paralización de estas obras, que llevaban más de dos meses sin actividad.

Con la mediación de Adif AV, la actual contratista de las obras de construcción del paso inferior entre las calles Nochevieja y Andrómeda ha hecho el esfuerzo de explorar opciones de colaboración con otras empresas del sector, que finalmente han cristalizado en un compromiso de subrogación con Comsa, una mercantil que, según Adif, cuenta con "amplia experiencia y con solvencia técnica y económica" y que colaborará activamente en la obra con el ánimo de superar los problemas que hasta el momento se han manifestado.

Puente ha precisado que el contrato no sufrirá variaciones ni en el coste, 6.146.800,00 euros, ni en los plazos, si bien el regidor ha hablado de la posibilidad de que si la nueva empresa no puede cumplir el tiempo de finalización establecido podría "alegar que ha habido un retraso que no le es imputable".

Los otros dos escenarios, como ha apuntado Puente, eran la resolución del contrato con Ecisa que habría tenido como consecuencia un escenario jurídico y administrativo "tremendamente complejo" y a la paralización "durante meses", mientras que la otra era una resolución por acuerdo y la convocatoria de un nuevo concurso, lo que habría llevado menos tiempo, pero también varios meses, hasta poder ver las obras de nuevo en marcha.

El alcalde vallisoletano ha recalcado que uno de los objetivos que, por el momento, se ha cumplido es evitar el litigio entre Ecisa y Adif, lo que supondría una paralización más prolongada de las obras.

Las obras, que después de una fase previa que se prolongó en exceso debido a las dificultades para la modificación de las conducciones de servicios en la zona, se iniciaron el pasado mes de septiembre pero ya en octubre, según Adif, se detectaron "diversos incumplimientos por parte de la adjudicataria", principalmente, como ha añadido Óscar Puente, a causa de las condiciones del suministro de hormigón.

Ello, sumado a problemas que Puente considera "de transfondo económico" derivó en la paralización de las obras desde inicios del pasado mes de diciembre. En este periodo, como ha revelado Puente, se ha mantenido sobre el terreno buena parte de la maquinaria, salvo algún elemento que Ecisa ha retirado esta semana, y entre ellas está la máquina pantalladora, cuyo arrendamiento cuesta "1.000 euros al día".

El regidor ha confirmado que, antes de la convocatoria de la rueda de prensa, ha informado de la resolución a las asociaciones vecinales.