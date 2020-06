Puente pide a la Junta que "no estorbe" y que aclare qué piensa hacer con sus recursos

Acusa a la administración autonómica de convocar ayudas insuficientes y de preocuparse por que se "levante el faldón de sus vergüenzas" en lugar de los ciudadanos

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que aclare qué piensa hacer con sus recursos y ha pedido a la administración autonómica que "encima de no poner, no estorbe", ya que, a su juicio, sus convocatorias de ayudas son "mínimas, pírricas e insuficientes".

Puente ha respondido así a las declaraciones del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, quien señalaba este martes que cuando un ayuntamiento quiera poner en marcha medidas para las que no tiene competencias necesitará un informe de inexistenia de duplicidad y otro de sostenibilidad financiera sobre el cumplimiento de los mecanismos de regla de gasto, donde jurarán un importante papel los secretarios interventores.

"¿Cómo pude tener la Junta tanto cuajo de lanzar a los ayuntamientos la amenaza velada de que los apoyos al sector del comercio son ilegales o que supone que se dupliquen ayudas?", ha apostillado Puente, antes de recordad que "para hablar de duplicar tendría que haber al menos dos líneas de ayuda".

En este sentido, Puente se ha preguntado cuál es la línea de ayuda de la Junta a sectores como el hostelero o el cultural, ya que la cuantía global para toda la Comunidad es de 1.350.000 euros.

Por contra, ha recordado que solo en Valladolid se ha habilitado partida de 3,5 millones, al tiempo que ha criticado que las ayudas al alquiler "insuficientes y pírricas", han obligado a habilitar un fondo de un millón de euros para cubrir este tipo de necesidades solo en la capital vallisoletana.

"¿A qué duplicidad se refieren? ¿Es de recibo que la Junta amenace a ayuntamientos y diputaciones por atender a la ciudadanía cuando está siendo abandonada a su suerte por la Comunidad?", ha agregado el regidor, quien también ha acusado a la Junta de preocuparse por que algún ayuntamiento "levante el faldón de sus vergüenzas" en lugar de las necesidades de los ciudadanos.

Por último, ha pedido a la administración autonómica que "aclare qué piensa hacer con sus recursos" y que "en tanto no lo haga, que deje hacer". "Encima de que no pone, que no estorbe", ha incidido.