Puente recalca que no dijo que Pilar Vicente fuera "dependienta"

Actualizado 19/06/2018 19:30:36 CET

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha recalcado este martes que no ha dicho que la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Pilar Vicente, trabajara como "dependienta" en una tienda antes de llegar al Ayuntamiento, al tiempo que ha negado que, como apunta en su Currículum, fuera "responsable de expansión" de una firma de moda.

El regidor vallisoletano ha recibido críticas a través de Twitter de numerosos simpatizantes y políticos de Ciudadanos, entre ellos su presidente, Albert Rivera, y la concejal 'naranja' en el Ayuntamiento de Madrid Begoña Villacís, después de que la portavoz de la formación en Valladolid haya abandonado el Pleno municipal de este martes tras pedir a Puente que rectificara tras afirmar que su "experiencia de gestión" era "trabajar en una tienda en Vallsur" --centro comercial situado en la ciudad--.

De hecho etiqueta #Oscarpuentedimision ha sido 'trending topic' en la tarde de este martes y ha estado entre los asuntos que más tuits ha generado en España.

El político socialista se ha apoyado en el vídeo que a su vez ha tuiteado Pilar Vicente para criticar la actitud "clasista" y "machista" de Puente para aseverar que la portavoz 'naranja' se fue del Pleno tras acusarle de "mentir". "No porque diga que ha sido dependienta. Cosa que no he dicho", ha matizado.

De hecho, el alcalde aseguró literalmente que Pilar Vicente había trabajado "en una tienda en Vallsur", sin precisar sus funciones.

Posteriormente, en respuesta a Albert Rivera ha incidido en que Pilar Vicente le ha acusado de mentir por decir que trabajababa en una tienda, algo que considera "un trabajo muy digno" y además, ha advertido de que la portavoz "no es responsable de expansión" de una firma, que es lo que figura en las referencias biográficos de la web de la Diputación de Valladolid, ya que Vicente también es diputada provincial.

Así, ha apostillado a Rivera que pida que no le pasen "información defectuosa".

El Grupo Municipal de Ciudadanos, en un comunicado recogido por Europa Press, ha criticado la negativa del alcalde a retirar los "ataques clasistas y machistas" sobre la experiencia laboral de Pilar Vicente.

"He sentido vergüenza ajena escuchando al Alcalde menospreciar a los trabajadores de los comercios de Valladolid", ha explicado Vicente, tras los intentos de "ataques personales por haber trabajado, igual que miles de vallisoletanos, en un sector como el comercio que saca adelante cada día la economía de la ciudad", ha apuntado la Portavoz.

Eso sí, en el comunicado Vicente no explica si ha trabajado como responsable de expansión de una empresa del sector del comercio textil.

A las críticas a Óscar Puente se han sumado también representantes del Partido Popular, como el portavoz del Grupo Municipal, Antonio Martínez Bermejo.