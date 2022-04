Puente reclama a la Junta que autorice la revisión de precios en contratos para que no se paralice la obra pública

El 79% de los contratos del Ayuntamiento de Valladolid de 2021 se adjudicó a pequeñas y medianas empresas

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que "cuanto antes" tome la decisión de autorizar la revisión extraordinaria de precios en los contratos públicos de obras, algo necesario según ha explicado para que se aplique la medida en las comunidades autónomas y entidades locales de su territorio y para "ayudar" a las empresas contratistas que se ven en dificultades debido al encarecimiento de materiales y suministros.

Puente ha hecho este "llamamiento" a la Administración regional ahora que todo apunta a que el nuevo Gobierno, formado por Partido Popular y Vox, se constituya previsiblemente en la semana del 18 de abril, en unas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha dado datos sobre la contratación pública del Consistorio vallisoletano con pequeñas y medianas empresas.

El regidor ha advertido de que el encarecimiento de costes de materiales y suministros supone en muchos casos retrasos en los plazos de las obras "cuando no directamente el abandono de los contratos", mientras que en el caso de Castilla y León, "al no haberse constituido el nuevo Gobierno, no se puede autorizar la revisión extraordinaria de precios en los contratos de obras".

Así lo ha explicado Puente, que ha puntualizado que el Real Decreto del Gobierno de España del pasado 1 de marzo con medidas excepcionales ante la situación derivada de la guerra en Ucrania incluía una revisión de precios de contratos de obra en función del incremento que el coste de los materiales empleados para la obra haya tenido un impacto directo y relevante en la economía de la adjudicación durante el año 2021.

Sin embargo, según Puente, para que esa medida sea aplicable en las comunidades autónomas y entidades locales de su territorio es preciso "una decisión individualizada del órgano competente de cada comunidad autónoma", en este caso la Junta de Castilla y León.

Por eso, Puente ha reclamado al Gobierno autonómico que se constituirá en las próximas fechas que lleve a cabo este trámite "cuanto antes", pues ha recalcado que la situación en Castilla y León causa "perjuicios" a las empresas que trabajan en la obra pública en la comunidad.

El alcalde socialista ha añadido que confía en que la Junta todavía esté "en plazo" para adoptar esta decisión, pero ha incidido en que la obra pública "ya va muy justa", pues trabaja con unos márgenes bastante reducidos, en torno al "3 por ciento" y "si se quiere evitar la paralización de obras" la autorización es "urgente".

Además, ha considerado que el actual es un "momento crítico" ya que en 2022 se espera adjudicar un buen número de contratos vinculados con fondos europeos Next Generation, por lo que en esos casos sería un riego muy grande que la obra se pare o se abandone, debido a que cuando sucede algo así los trámites para volver a adjudicar el contrato son lentos.

Puente solo ha precisado un caso en Valladolid en el que tiene constancia de que el contrato podría acogerse a esta medida excepcional, como el paso del túnel de Andrómeda, aunque la ha licitado Adif que depende del estado y ya está autorizada la revisión.

"REFERENTE" EN ADJUDICACIONES A PYMES

En materia de contratos propios del Ayuntamiento de Valladolid, Puente ha destacado en rueda de prensa los datos del último año en relación con la adjudicación de contratos a Pymes --consideradas así las de menos de 250 trabajadores--, que "consolidan la política del Gobierno Municipal en este ámbito", pues el porcentaje adjudicado a este tipo de compañías en 2021 es un 79 por ciento, concretamente 161 de los 203 contratos firmados.