Puente sigue sin descartar llevar a la vía judicial la financiación de los servicios sociales a la Junta

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento no descarta "nada" sobre la posibilidad de acudir a la vía judicial para reclamar a la Junta de Castilla y León lo que el equipo de Gobierno considera que debería aportar a la financiación de servicios sociales municipales, aunque espera que "arrimen el hombro".

Así lo ha señalado Puente este lunes antes de participar en la apertura del IV Foro de Servicios Sociales, que se ha celebrado en el Museo Patio Herreriano de la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor socialista ha insistido en explicar el "esfuerzo" que realiza el Ayuntamiento para sufragar el coste de los servicios a los mayores, mientras que consideran que la Junta de Castilla y León no aporta el "80 por ciento" de la financiación al que el equipo de Gobierno interpreta que estaría obligada por ley.

Ante la pregunta sobre si descartan la vía judicial en este aspecto, Puente ha incidido en que no han descartado "nada" y la asesoría jurídica sigue estudiando esa posibilidad, si bien ha apostillado que le parecería "muy fuerte tener que acudir a los tribunales".

En este sentido, ha asegurado que ha escuchado a la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, decir que no se preocupen los ayuntamientos porque la Junta "arrimaría el hombro", de modo que ha abogado por "esperar a ver que decisión toman".

"Lo que no puede ser que quien tiene que financiar el 80 por ciento esté aportando el 30 y que quien tendría que poner el 20 por ciento esté poniendo el 70", ha recalcado en una reclamación que mantiene desde hace tiempo.

"Necesitaríamos una aportación de la Junta muy superior a la que tenemos actualmente. Estamos cubriendo nosotros la mayor parte de la financiación", al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento ha pasado de 16 millones a 36 millones de presupuesto anual de acción social.

"Nosotros hemos optado por no tener lista de espera y eso nos lleva a un esfuerzo económico brutal. Un esfuerzo que probablemente no podamos mantener en los próximos años, llegará un momento en que no podamos incrementar el presupuesto", ha advertido.

Por ello, cree que sería positivo que las administraciones establezcan "reglas claras de quién debe pagar cada cosa", para no encontrar situaciones "en las que depende de la voluntad del ayuntamiento de turno el que finalmente se lleven a cabo estas actividades o no".

Para eso, ha recalcado, la comunidad autónoma debe concienciarse de que los ayuntamientos necesitan esa ayuda. "Al final, lo que no puede ser es que las administraciones escurran el bulto y los ayuntamientos se hagan cargo de competencias que no son propias", ha señalado.