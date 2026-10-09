Puente valora eventos como la cumbre iberoamericana de ministros "en momentos en que la multilateralidad está agredida"

Foto de familia durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras, en la Plaza de San Pablo, a 9 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto en valor eventos como la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes e Infraestructuras, que se ha celebrado este viernes en Valladolid, "en un momento en el que la multilateralidad está siendo atacada y agredida".

Representantes de 15 países iberoamericanos han participado en la conferencia, presidida por Óscar Puente, y han ratificado en la Declaración de Valladolid su compromiso para impulsar una conectividad más integrada que avance en la cohesión social y territorial, así como en la seguridad de los sistemas de transporte.

El ministro socialista ha dado valor a la cooperación iberoamericana "cuando se traduce en instrumentos concretos y en una agenda de trabajo útil", sobre todo "en un momento en el que la multilateralidad está siendo atacada, está siendo agredida".

Por eso, ha recalcado que "foros como éste ahondan en la dirección en que creemos que debe ir al mundo, que es en la de los acuerdos, el diálogo, la relación entre los países y acción amistosa en términos de tú a tú, de igualdad y las soluciones compartidas".

Los debates se han articulado en torno a la cooperación regional, así como al desarrollo de infraestructuras más resilientes. Madrid, 9 de octubre de 2026

La IX Conferencia de Transporte e Infraestructura ha reunido a responsables iberoamericanos del sector del transporte y la movilidad, con representación de España, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Portugal, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Andorra, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay, se ha celebrado en el marco de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo mes de noviembre en Madrid.

En el encuentro ha participado, igualmente, el secretario adjunto Iberoamericano, Frederico Ludovice.

A través de la adopción de la Declaración de Valladolid, las delegaciones presentes han apostado por impulsar una conectividad más integrada que avance en la cohesión social y territorial, así como la incorporación de la seguridad y la resiliencia como criterios estructurales de las políticas de transportes y en infraestructuras. Asimismo, en el documento adoptado hoy destacan algunas medidas como el impulso al desarrollo de corredores multimodales regionales, la promoción de marcos regulatorios estables y el fomento de la digitalización.

CONECTIVIDAD Y COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

En un contexto marcado por amplias distancias geográficas y asimetrías territoriales, promover infraestructuras y servicios de transporte que garanticen la movilidad y el acceso equitativo a oportunidades se convierte en un factor clave.

En este sentido, la IX Conferencia ha abordado no solo la construcción de nuevas infraestructuras, sino la promoción de sistemas de transporte integrados, accesibles y sostenibles. Así, las delegaciones presentes han situado la conectividad tanto como un factor interno de desarrollo, integración regional y vertebración, como un elemento crucial para reforzar la posición de Iberoamérica en la cadena de valor internacional.

Tal y como se ha señalado durante las sesiones de debate, las políticas públicas iberoamericanas deberán orientarse hacia el impulso de la intermodalidad, la interoperabilidad, la digitalización, la gobernanza eficaz, la inversión pública sostenida y la adecuada participación del sector privado.

Durante la jornada, los representantes iberoamericanos han abordado igualmente la capacidad de las infraestructuras para responder a crisis y fenómenos naturales extremos, así como el refuerzo de la seguridad, la fiabilidad operativa y la continuidad de los servicios de movilidad.

"En un entorno marcado por una creciente exposición a riesgos climáticos, pasar de un enfoque reactivo, centrado en la reparación tras el daño, para trabajar en un enfoque preventivo se convierte en un elemento básico para la continuidad de los servicios de transporte y el buen funcionamiento de las cadenas de suministro", ha señalado el Ministerio.

Este cambio de enfoque para incorporar la resiliencia como un criterio estructural de planificación, gestión e inversión de las políticas de transporte requiere, como han detallado los participantes, un buen diagnóstico de las infraestructuras existentes, la revisión de estándares técnicos, el fortalecimiento del mantenimiento y el refuerzo de la coordinación entre administraciones y operadores.

Asimismo, durante la IX Conferencia se han sentado las bases para impulsar la constitución de un Foro Portuario Iberoamericano, concebido como un espacio estable de cooperación, diálogo e intercambio de experiencias entre los países iberoamericanos en materia portuaria.