PUFA programa dos citas de cine fantástico por Halloween: una noche de miedo en Seminci y sesión de cortos en Cigales

Imagen de 'Sanguine', de Marion Le Corroller. - PUFA

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid - PUFA (Pucela Fantástica), celebrará Halloween con dos propuestas cinematográficas los días 29 y 30 de octubre: una sesión de seis cortometrajes en Cigales y una noche de terror en Seminci, con la proyección de los largometrajes franceses Sanguine, de Marion Le Corroller, galardonada este fin de semana con el premio a la mejor película del Festival de Sitges, y No Way Down (Kraken), de Mohamed Chabane y Théo Jourdain. El festival amplía así su actividad más allá de su cita anual, cuya cuarta edición tendrá lugar en julio de 2027.

Por tercer año consecutivo, PUFA formará parte de la programación de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con una noche de terror el viernes 30 de octubre. La sesión doble incluirá dos producciones francesas ue abordan el terror físico sin renunciar a la crítica social ni a una marcada personalidad autoral, en una doble sesión de terror y sangre dirigida a los aficionados al género que busquen una propuesta diferente dentro de la programación del festival.

Sanguine, de Marion Le Corroller, sigue a Margot, una brillante pero insegura estudiante de Medicina que, mientras intenta afrontar el agotamiento de sus prácticas en urgencias, descubre que su cuerpo reproduce una misteriosa patología que afecta a pacientes jóvenes.

Con un enfoque de body horror que evoca el cine de Julia Ducournau y Coralie Fargeat, la película explora el cuerpo femenino y los traumas, al tiempo que aborda la competitividad, la autoexigencia y el estrés laboral de la generación Z. Tras su estreno mundial en las Midnight Screenings del Festival de Cannes, ha pasado por certámenes como Sitges, BIFAN (Corea del Sur), NIFFF (Suiza), MOTELX (Portugal) y Brooklyn Horror Film Festival (Estados Unidos), entre otros. Se proyectará el viernes 30 de octubre, a las 21:30 horas, en el Teatro Cervantes, en su estreno en Castilla y León antes de su estreno comercial en España el próximo 27 de noviembre de la mano de ADSO Films y Twelve Oaks.

No Way Down (Kraken), de Mohamed Chabane y Théo Jourdain, es la historia de Idriss, un hombre recién salido de prisión que entra en un complejo de apartamentos abandonado para buscar al hermano de su expareja y acaba atrapado en una espiral de violencia ligada a su pasado. Lo que comienza como un drama social ambientado en un barrio periférico deriva en una combinación asfixiante de thriller de acción, survival y slasher de violencia extrema. Tras su estreno en el Fantastic Fest de Austin (Estados Unidos), la película también se ha proyectado en el Festival de Sitges. Se exhibirá el viernes 30 de octubre, a las 23:45 horas, en el Teatro Cervantes, en su estreno en Castilla y León.

SESIÓN DE CORTOS EN CIGALES

La víspera de la Noche PUFA en Seminci, el jueves 29 de octubre, el cine fantástico tendrá otra cita en el Teatro Las Peñuelas de Cigales, a las 21:00 horas. Se trata de una nueva sesión de PUFACYL, el programa itinerante de PUFA (Pucela Fantástica), que acerca el cine de género a distintas localidades de Castilla y León mediante una selección de cortometrajes destacados de la edición de este año del festival. La sesión reunirá seis títulos: El Revisor, La última campanada, Tinieblas, Monstruo, The Call y The One Minute Problem.

El Revisor, de Jandro, es uno de los cortometrajes más destacados de la temporada de premios. El popular mago televisivo combina humor, crítica social y terror en una peculiar historia de home invasion con giro sorpresa. A partir de una situación cotidiana, como la revisión del gas en una vivienda, el corto construye una intriga creciente.

La última campanada, de Alberto Cano, es una pieza de animación inspirada libremente en el folclore eslavo y en el relato de vampiros de Tolstói La familia del Vurdalak. A través de los códigos del terror gótico y el folk horror, construye una atmósfera inquietante en torno a un dilema moral.

Tinieblas, de Raúl Cerezo y Carlos Moriana, aborda cómo los traumas del pasado pueden adquirir una forma tangible en la casa familiar. Este thriller psicológico se adentra en el terror sobrenatural y culmina en un desenlace impactante.

Monstruo, de Yago Casariego y Nacho Monter, es una comedia sobre dos amigos que se sinceran durante una noche de luna llena. Sencillo, divertido y original, el cortometraje provocó las carcajadas del público de PUFA, que podrá volver a disfrutarlo en esta nueva proyección.

The Call, de Kiko Prada, se adentra progresivamente en el terror psicológico a partir de una simple llamada telefónica que transforma la vida cotidiana en una experiencia espeluznante.

En The One Minute Problem, Nick Delgado combina comedia y aventura en una historia de ciencia ficción sobre la teletransportación, con claras influencias del cine de los años ochenta de Steven Spielberg y Robert Zemeckis, que invita a viajar al pasado.

Con estas dos primeras actividades anunciadas con motivo de Halloween, PUFA (Pucela Fantástica) continúa acercando el cine fantástico y de terror al público más allá de las fechas veraniegas del festival.