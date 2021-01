Quiñones irá a los tribunales si el Miteco se pliega a los dictados "ideológicos" de conservacionistas sobre el lobo

VALLADOLID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, promete batalla, incluso acudiendo a los tribunales si fuera preciso, en el supuesto de que el Miteco se pliegue finalmente a los dictados estrictamente "ideológicos" de determinados colectivos conservacionistas que pretenden imponer la protección de lobo al norte del Duero.

"¡Estamos muy muy preocupados!", traslada el consejero al comprobar que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico parece alinearse con tales postulados a favor de una protección total del lobo en España y frente a la opinión en contra de Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria, las cuatro comunidades que gobernadas por formaciones de distinto signo político gestionan el 98 por ciento de la población de este cánido.

"ENORME DAÑO A CASTILLA Y LEÓN"

Y es que el consejero, en una entrevista a Europa Press, no acaba de entender por qué el Ministerio, haciendo caso a una asociación ecologista, esté empeñado en que el lobo sea estrictamente protegido y no se pueda cazar al norte, algo que, a su juicio, va a suponer un "enorme daño a Castilla y León y no se puede consentir pues está en juego no solo su conservación sino también la ganadería extensiva de esta Comunidad".

Suárez-Quiñones recuerda que en Castilla y León, donde hay un centro de interpretación en Sanabria por donde pasan 4.000 visitantes al mes, se viene gestionando el lobo desde hace muchos años y se ha conseguido un equilibrio entre la conservación de la especie y el mantenimiento de esa ganadería extensiva, como demuestra que hace años el censo no superaba los 400 ejemplares y hoy en día hay más de 2.000, con la población más importante de Europa.

"Hemos alcanzado ese equilibrio", insiste el consejero al recordar que el lobo goza de protección total al sur del Duero y, en cambio, es posible su gestión al norte, algo que también pretende evitar ahora el Miteco al "acoger con ilusión" los dictados "ideológicos" de algún grupo conservacionista.

Por ello, Suárez-Quiñones reitera que el conflicto está a la vuelta de la esquina y que las cuatro CCAA afectadas están dispuestas "a dar todas las batallas posibles para hacerle ver que "hay que proteger los intereses generales, no los ideológicos de determinadas entidades extremistas en materia de conservación, incluso acudiendo a los tribunales si fuera necesario".

Y es que, "frente a la ideología está vivir, está comer y está mantener la esencia de Castilla y León, una Comunidad con un peso muy grande de su medio rural", algo que no parece compartir el Miteco a tenor de los pasos que está dando en contra de estas cuatro comunidades del noroeste de España y sus respectivas asambleas legislativas".