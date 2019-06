De Quinto cree que "no existe división" en Ciudadanos sobre si debe apoyar a Colau

Publicado 03/06/2019 10:45:14 CET

SALAMANCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos y exvicepresidente ejecutivo de Coca Cola, Marcos de Quinto, ha respondido sobre si hay "división" en su partido por un posible apoyo a Ada Colau en Barcelona para evitar un gobierno proindependentista: "No conozco bien esa división, creo que probablemente no existe esa división, pero no he tenido ocasión de hablar con Luis (Garicano)".

Así ha contestado también en alusión a la pregunta y a las últimas palabras del europarlamentario electo Luis Garicano en redes sociales, donde ha mostrado su visto bueno a la fórmula planteada por el cabeza de lista en las municipales en Barcelona, Manuel Valls, para evitar que Ernest Maragall (ERC) sea el próximo alcalde de la Ciudad Condal.

De Quinto ha atendido a los medios de comunicación en Salamanca, a donde ha acudido para participar en un foro con empresarios, organizado en el Palacio de Figueroa por La Gaceta de Salamanca.