Un rastreador profesional asegura que no hay indicios de un reptil de gran tamaño en el Pisuerga

Los restos y aplastamientos hallados hasta ahora en la zona correspondían a una nutria y al paso humano

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rastreador profesional de la asociación Chelonia para la conservación, investigación y planificación de recursos naturales Fernando Gómez ha asegurado que los indicios hallados en la ribera de Pesqueruela, donde confluyen los ríos Duero y Pisuerga, "no corresponden, en ninguno de los casos, a un reptil de gran tamaño".

Este pasado sábado, la Policía Local de Simancas, junto a efectivos del Seprona y la Guardia Civil, establecían un operativo de búsqueda tras el posible avistamiento de un cocodrilo en el entorno de Pesqueruela.

A este despliegue se ha unido también el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que este lunes ha colaborado junto a la asociación Chelonia, entre cuyos objetivos destacan la conservación, investigación y planificación de recursos naturales y ecosistemas marinos, costeros y continentales para contribuir a un desarrollo equilibrado y a la cooperación internacional.

Además, una de las líneas de investigación desarrolladas por la entidad en los últimos años, principalmente en países tropicales, han sido la gestión y conservación de poblaciones de cocodrilos.

Tras una importante labor de búsqueda y reconocimiento en la zona donde se produjo el supuesto avistamiento, Fernando Gómez, rastreador profesional de Chelonia, ha explicado que los restos que han aparecido en días previos corresponden a la depredación de una nutria que esta mañana había excretado en la ribera los restos de un pez y un cangrejo que se había comido.

Asimismo, se han hallado rastros y aplastamientos que corresponden a presencia y paso humano, mientras que también hay otros indicios, tales como huellas, que "no son de diagnóstico" y, por tanto, "no se puede decir a que especie pertenecen".

"Hemos revisado meticulosamente cada rincón donde el animal ha podido tomar el sol o dejar marcas de huellas y no hemos encontrado nada", ha apostillado Gómez, quien ha avanzado que el operativo junto a la Guardia Civil continuará con una búsqueda "activa" para tratar de localizar "algún indicio que confirme la presencia de un reptil de gran tamaño".

Sin embargo, ha señalado que el hecho de no haber encontrado indicios de un reptil "no significa que no esté" en la zona, por lo que aún no se descarta su presencia.

Las labores de búsqueda del animal continuarán este lunes por tercer día consecutivo de manera intensiva y, según ha apuntado Gómez, "hasta que lo permitan el terreno y las condiciones climáticas".