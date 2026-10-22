Raúl Ordóñez reivindica el papel de las universidades para formar en IA ante el avance de esta tecnología. - UEMC

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 300 estudiantes, empresarios y docentes llenó este jueves el Paraninfo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para participar en el taller 'Humanos con superpoderes: cómo usar la IA para aprender más, trabajar mejor y no quedarse atrás', impartido por el especialista en inteligencia artificial generativa y marketing digital Raúl Ordóñez.

La actividad, organizada por la UEMC y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de IdeVa, en el marco de Valladolid Now, combinó una aproximación al momento actual de la inteligencia artificial con la experimentación práctica con distintas herramientas.

Para Ordóñez, el primer paso para empezar a utilizar la inteligencia artificial no consiste en dominar una herramienta concreta, sino en tener curiosidad y experimentar. "El primero, sin duda, la curiosidad que lleva a experimentar con cualquier sistema de inteligencia artificial", explicó. Su propuesta es plantearle a la herramienta quiénes somos -"soy un estudiante", "soy un profesor" o "soy un empresario"- y preguntarle cómo puede ayudarnos en nuestra actividad. A partir de ahí, señaló, es posible obtener ideas y resultados con los que empezar a experimentar.

CONOCER LOS LÍMITES DE LA IA

El taller dedicó una parte importante a explicar qué puede hacer actualmente la inteligencia artificial y cuáles son sus limitaciones. Entre ellas, Ordóñez destacó el riesgo de las denominadas alucinaciones, por las que los sistemas pueden generar información incorrecta, y la tendencia de algunas herramientas a dar la razón al usuario aunque su planteamiento no sea correcto.

"Es importante personalizar, configurar estos sistemas para evitar esa 'psychofancy', que se llama en inglés, y que continuamente la IA nos dé la razón", explicó. Por ello, el especialista incidió en la necesidad de verificar los resultados y aprender a utilizar las herramientas de manera crítica, en lugar de asumir que todo lo que genera un sistema de IA es necesariamente cierto.

HERRAMIENTAS

La sesión permitió a los asistentes conocer distintos recursos aplicables al aprendizaje, la investigación y el trabajo. Entre ellos, se abordó NotebookLM de Google y los sistemas de investigación profunda de ChatGPT, además de analizar las posibilidades que ofrecen los nuevos agentes de inteligencia artificial.

Ordóñez explicó la diferencia entre los sistemas tradicionales, que responden a una petición concreta cuando el usuario se lo solicita, y los nuevos asistentes de IA, concebidos para actuar de forma más personal, proactiva y autónoma.

El taller pasó así de una visión general sobre la evolución de la inteligencia artificial a aplicaciones concretas, con el objetivo de que los participantes pudieran identificar nuevas formas de incorporar estas herramientas a sus procesos de aprendizaje y trabajo.

TECNOLOGÍA DISRUPTIVA

Ordóñez reivindicó también el papel de las universidades en la formación en inteligencia artificial. "La inteligencia artificial es una tecnología completamente disruptiva, posiblemente la más disruptiva de toda la historia de la humanidad", afirmó, antes de señalar que las instituciones educativas tienen un papel "fundamental" para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para utilizarla de forma eficaz y aumentar su productividad.

En su opinión, esta formación resulta especialmente relevante ante el escenario que encontrarán los estudiantes cuando se incorporen al mercado laboral. "La inteligencia artificial te da alas", resumió, conectando esta idea con el concepto de "superpoderes" que vertebró el taller.

El mensaje de Ordóñez también se dirigió a quienes consideran que ya han perdido la oportunidad de aprender a utilizar la inteligencia artificial. Frente a esa percepción, defendió que el desarrollo de esta tecnología se encuentra todavía en una fase inicial.

"En absoluto", respondió al ser preguntado por quienes sienten que llegan tarde. A su juicio, aunque pueda parecer que todo el mundo utiliza ya la IA de forma intensa, empresas y usuarios todavía están experimentando con diferentes herramientas y buscando las aplicaciones que mejor encajan con sus necesidades.

"Es precisamente ahora ese momento donde tenemos que formarnos, tenemos que asesorarnos y tenemos que empezar a experimentar hasta conseguir construir una metodología de trabajo habitual apoyándonos en esta tecnología", explicó.

El especialista destacó finalmente la importancia de iniciativas formativas que permitan acercarse a la inteligencia artificial desde la experimentación, pero también desde el conocimiento de sus límites. "Sirve para que todos los asistentes empiecen a descubrir nuevas herramientas y, sobre todo, empiecen a motivarse en el uso proactivo de esta tecnología, perdiéndole un miedo, pero conociendo también sus límites", señaló, antes de felicitar a la UEMC por la iniciativa.

MÁS DE DOS MILLONES DE SEGUIDORES

Raúl Ordóñez es graduado en Administración y Dirección de Empresas y especialista en inteligencia artificial generativa y marketing digital, con más de 25 años de experiencia. Dirige la academia online raulordonez.com y trabaja como formador y consultor para profesionales y empresas que necesitan adaptarse al cambio tecnológico.

También es profesor y colaborador de universidades y escuelas de negocio como la USC, IE Business School y la Fundación EOI, entre otras. Ha asesorado a más de 300 firmas de primer nivel y formado a más de 5.000 alumnos, además de participar como ponente en reconocidos eventos del sector tecnológico y de la inteligencia artificial.

Como creador de contenidos, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde reúne una comunidad de más de 2 millones de seguidores y comparte diariamente contenidos sobre inteligencia artificial y tecnología. Su labor divulgativa ha sido reconocida con diferentes premios, entre ellos el Top Teacher de Business Insider, el Premio al Mejor Divulgador en IA de España en Mancha Summit y el Premio al Mejor Creador de Contenido Tecnológico en los Influencer Awards Spain.