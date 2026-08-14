El recibo de la basura bajará en 2027 para el 90 por ciento de los contribuyentes en Segovia

SEGOVIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha anunciado una bajada de la tasa de basuras, para el año 2027, que repoercutirá en el 90 por ciento de los contribuyentes de la ciudad.

El departamento de Hacienda del Ayuntamiento ha comenzado a preparar el borrador de tasas municipales para 2027, en el que ha incluido la bajada de varios tipos impositivos, entre ellos la tasa de basuras. La propuesta se sustenta en dos criterios: la adaptación de los recibos al espíritu de la ley, según el principio de que quien más contamina más paga, y la corrección a la baja del coste del servicio que presta el consistorio, cifrada en 397.000 euros menos respecto a 2026.

El concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, ha trasladado ya la modificación a los grupos de la oposición en distintas reuniones de trabajo. Según los cálculos manejados por el departamento municipal, nueve de cada diez recibos experimentarán una rebaja a partir del próximo ejercicio, lo que en cifras globales supone que más de 26.000 recibos de usuarios se beneficiarán de esta bajada.

La principal novedad del nuevo modelo reside en que todos los recibos de basura, tanto los domiciliarios como los industriales y los de comercio, tomarán como referencia el consumo de agua registrado por cada usuario. De este modo, el consumo hídrico se convierte en el indicador que permite estimar de forma más ajustada la generación de residuos en cada domicilio o negocio, sustituyendo así a los criterios anteriores.

De acuerdo con el modelo que se ha diseñado hasta el momento, los recibos domiciliarios se conformarán a partir de una cuota fija de 58,73 euros, a la que se sumará un tramo variable calculado en función del consumo de agua. El Ayuntamiento ha señalado que se mantendrán las distintas bonificaciones existentes, a las que los consumidores podrán seguir adhiriéndose en las mismas condiciones que hasta ahora.

En el caso de los recibos de industrias y comercios, la cuota fija de referencia se ha situado en 167,87 euros. Esta cantidad se ajustará y variará en cada caso en función de la tipología específica del residuo generado por cada actividad, a lo que se sumará la aplicación de los denominados criterios de intensidad.

El Ayuntamiento ha precisado que estos parámetros forman parte de un borrador que en estos momentos se encuentra sobre la mesa de trabajo de técnicos municipales y de los distintos grupos políticos, por lo que su configuración definitiva podría experimentar variaciones antes de su aprobación.

El equipo de Gobierno ha enmarcado esta rebaja dentro de la senda de disminución de impuestos que se fijó al inicio del mandato y que quedó reflejada en el programa electoral del Partido Popular local. Esta reducción fiscal se vio interrumpida en 2025 específicamente en la tasa de basuras, como consecuencia de la aplicación de la Ley de residuos aprobada por el Gobierno de España, que obligó a los ayuntamientos a modificar sus modelos de cobro.

Con la propuesta ahora planteada para 2027, el Consistorio ha buscado retomar esa tendencia a la baja sin renunciar a las exigencias impuestas por la normativa estatal.

CORRECCIÓN DEL COSTE

La corrección del coste del servicio, estimada en 397.000 euros, se ha convertido en el segundo pilar sobre el que se ha construido la nueva tasa, junto con la exigencia legal de vincular el importe al volumen de residuos generado por cada usuario.

El departamento de Hacienda no ha ofrecido, de momento, una fecha cerrada para la aprobación definitiva del borrador, que continúa en fase de negociación con los grupos municipales antes de su tramitación en el pleno correspondiente a las ordenanzas fiscales de 2027.

El Ayuntamiento ha subrayado que el nuevo sistema, al tomar como referencia el consumo de agua tanto en domicilios como en industrias y comercios, permitirá una mayor equidad en el reparto de la carga tributaria asociada a la gestión de residuos, en línea con el principio recogido en la normativa vigente.