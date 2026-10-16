Recuperadas tres de las cuatro obras de arte robadas en iglesias de Valladolid

Cuadro del Ecce Homo recuperado por la Guardia Civil. - SUB GBNO. VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han recuperado tres de las obras de arte sacro que habían sido sustraídas en templos de la capital vallisoletana en julio y septiembre y por los que se detuvo a una persona el 18 de septiembre y que fue puesta en libertad con cargos.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, la investigación se inició tras las denuncias presentadas por la desaparición de diferentes piezas de valor histórico y artístico en varias iglesias de la ciudad.

Entre ellas una talla de madera policromada de un ángel del siglo XIX, sustraída de la iglesia de San Felipe Neri; una talla de madera policromada en color oro de un ángel sujetando una trompeta, del siglo XVII y sustraída del interior de la Iglesia Santa Vera Cruz, un cuadro sobre lienzo titulado 'Ecce Homo', copia del pintor Luis de Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, ambas pertenecientes a la Iglesia de San Pablo.

Las gestiones practicadas por los agentes especializados en delitos contra el patrimonio histórico permitieron identifica y detener al sospechoso, además de llevar a cabo una entrada y registro en su domicilio, ubicado en el barrio de Arturo Eyries.

Durante el registro, efectuado el 17 de septiembre, los investigadores procedieron a la detención del sospechoso e intervinieron diversos objetos presuntamente utilizados para la comisión de los robos, aunque en aquella intervención no fue posible localizar ninguna de las obras desaparecidas ni determinar la participación de otras personas en los hechos, por lo que la investigación continuó abierta.

Las posteriores gestiones realizadas por el grupo especializado, ha permidido a los agentes tres de las piezas denunciadas. Se trata de la talla de madera policromada en color oro de un ángel sujetando una trompeta, perteneciente a la Santa Vera Cruz; el cuadro Ecce Homo y la Séptima Estación del Vía Crucis, de la Iglesia de San Pablo.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar la totalidad de las obras sustraídas y esclarecer completamente las circunstancias de los hechos.