Redondo denuncia "una clara involución, una alianza contra la libertad de creación" por parte de PP y VOX

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha aprovechado su asistencia a la gala inaugural de la 71ª edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci) para criticar la nueva política de la Junta de Castilla y León en cuanto a 'prohibir financiar proyectos con supuesto adoctrinamiento ideológico', algo que, tal y como ha denunciado, supone una clara "involución".

A este respecto, la ministra, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que la Seminci es un festival que "siempre se ha caracterizado por la libertad, se ha caracterizado por ser crítico, a veces incómodo, por sus temáticas feministas, sociales, LGTBI", y, sin embargo, muestra su estupor ante quienes pretenden "limitar y censurar la libertad".

Como botón de muestra, Redondo ha hecho referencia a la censura por parte de la Fundación Siglo, dependiente de la Junta de Castilla y León, de una obra de Lorca que se iba a representar este sábado en el Centro Cultural Miguel Delibes de la capital vallisoletana. "Vamos a tener que irnos casi a la clandestinidad para poder ver esa obra. Creo que esta ciudad no se merece a estos políticos que la gobiernan en este momento", ha recriminado.

Por todo ello, Redondo reitera que tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, instituciones gobernadas por el tándem PP-Vox, se ve una "clara involución porque la extrema derecha y la derecha extrema se han aliado contra la libertad, contra la libertad de creación, contra la libertad artística, contra la libertad de festivales. Es una burrada, pero es lo que están haciendo allí donde gobiernan".

Allí donde gobiernan, ha recordado igualmente la vallisoletana, lo primero que han hecho "es eliminar las consejerías de Igualdad porque no creen en la igualdad, les molesta la igualdad y les molestan las mujeres libres. Lo que les molesta a la derecha siempre, desde el franquismo hasta hoy, es la libertad de las mujeres, la libertad sobre su propio cuerpo, sobre sus decisiones, proyectos de vida y eso a la derecha en general siempre le ha molestado".