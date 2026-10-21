Renault Group vuelve a patrocinar el festival y 25 coches se encargarán de los traslados de los invitados

Presentación de los coches de Renault que prestarán servicio en la Seminici. - RENAULT GROUP

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault Group volverá a patrocinar la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y 25 vehículos de la marca del rombo serán los encargados de los traslados de los invitados desde diferentes puntos del país, así como su llegada a la alfombra verde de las galas del festival.

Renault Rafale y Renault Espace, producidos en la factoría de Palencia serán los principales protagonistas de la gama Renault, mientras que Renault Traffic, Master y Kangoo realizarán también su misión en el traslado de materiales.

Además, por primera vez, la marca Alpine se incorpora a la flota con el modelo Alpine A390, el fastback deportivo 100 por cien eléctrico.

Renault Group cuenta con tres factorías que forman el Polo Iberia Vehículo para producir cinco de los siete vehículos de la gama híbrida de Renault Group: Renault Captur, Symbioz, Austral, Espace y Rafale y en las que trabajan más de 6.000 empleados.