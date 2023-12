Renfe transportó a casi 2.500 viajeros en AV entre León y Asturias el puente de diciembre, un 225% más que en 2022

El número de clientes entre el Principado y Madrid por la nueva Variante de Pajares creció más de un 26%

LEÓN, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha transportado durante el pasado puente de diciembre a más de 25.000 viajeros en los trenes de Alta Velocidad (AV) Asturias-Madrid. Con motivo de los primeros días festivos de diciembre se ha disparado la demanda y los viajes en los nuevos servicios, que Renfe comenzó a prestar el pasado 30 de noviembre, con el estreno de la nueva infraestructura de AV de la Variante de Pajares, que permite recortar los tiempos de viaje en al menos una hora.

Los viajeros entre el Principado y la capital, y viceversa, crecieron más de un 26% durante el puente con respecto a las mismas fechas del año pasado, alcanzando la cifra de 25.100. La alta demanda fue aún mayor en porcentajes en los trayectos entre León y Asturias, con un incremento de viajeros de más de un 225% (casi 2.500 usuarios).

La alta demanda de viajeros en los trenes ha sido notoria durante el puente de diciembre de 2023, con varios días festivos encadenados al ser jornadas no laborables el día 6 (celebración de la Constitución) y el día 8 (la Inmaculada), unidos a los fines de semana.

El pasado día 2 de noviembre Renfe puso a la venta los billetes para poder viajar entre Asturias y Madrid entre los días 30 de noviembre, día de la inauguración del servicio de trenes, y el 15 de febrero de 2023.

SOSTENIBILIDAD

Renfe cuenta con la certificación 'Carbono Neutro' otorgada por AENOR para todos nuestros trenes eléctricos tanto de viajeros como de mercancías, lo que destaca el compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción, mediante planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no se produzcan emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o "neutralidad de carbono" al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen.

La circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de Renfe Viajeros y Renfe Mercancías) evita al año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo.