La renovación de Quintana como Procurador del Común tras casi cuatro años en funciones cerrará la sesión

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La renovación de Tomás Quintana como Procurador del Común, el defensor del Pueblo en Castilla y León, cerrará la sesión del pleno ordinario de los días 20 y 21 de septiembre en el que las Cortes de Castilla y León pondrán fin a tres años y once meses de interinidad de esta institución.

Tomás Quintana será renovado en el cargo con los votos a favor de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, que acordaron la renovación en esta institución propia el pasado 30 de septiembre, y la abstención, en principio, del resto de los grupos de la Cámara que sí coinciden en que el procurador ha realizado una "buena labor".

"No ha sido una negociación dura", ha reconocido por su parte el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que ha explicado que la propuesta de renovación de Quintana partió del Partido Popular tras lo que fue aceptada por los socialistas.

Quintana tomó posesión de su cargo como Procurador del Común el 23 de octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo y fue cesado el 2 de noviembre de 2022 tras haber cumplido el periodo de cuatro años para el que había sido elegido formalmente, tras lo que se ha mantenido en funciones a expensas de un acuerdo entre los grupos.

Según consta en el Reglamento de las Cortes, el Procurador del Común tiene que ser elegido por mayoría de las tres quintas partes del hemiciclo que está formado por 82 procuradores, 33 del PP, 30 del PSOE, 14 de Vox y 5 del Grupo Mixto.

"Si quieren la renovación que lo hubieran hecho en tiempo y forma", ha exigido la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, que ha avanzado que su partido no votará a favor de la renovación de Quintana y tomará "la medida necesaria". "Lo que no puede ser es que demos una norma o exista una norma y quien gobierna la incumpla, parece que es poco ejemplo para el ciudadano", ha lamentado.

En el mismo sentido, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha avanzado su abstención en esta votación por un tema "jurídico" ya que, según ha recordado, la Ley del Procurador del Común contempla un periodo en el cargo de cuatro años prorrogable por otros cuatro que, según ha incidido, se habrían cumplido puesto que Quintana fue elegido por primera vez en octubre de 2018.

"El hecho de que no haya tenido una reelección no significa que no se esté desvirtuando la Ley", ha advertido Ceña que ha aclarado que Soria ¡Ya! "respeta y mucho" la labor llevada a cabo por Tomás Quintana como Procurador del Común.

TRES INTERPELACIONES, UNA DE VOX A UN CONSEJERO DE VOX

El pleno de las Cortes de Castilla y León contará con una particularidad ya que el Grupo Parlamentario Vox interpelará al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, que gestiona una de las carteras de los de Santiago Abascal en el Gobierno autonómico, en respuesta a petición de votación pública de una moción que exigió el PSOE en el anterior pleno que finalmente se realizó en voto secreto y en urna. "Podemos valorarlo como una respuesta a la moción", ha reconocido.

"Nos llegó a llamar cobardes en el último pleno porque pidieron la votación pública pero nunca se han atrevido a pedir ni una explicación de Agricultura. Los cobardes son ellos", ha sentenciado Hierro que ha rechazado lecciones "de quienes se disfrazan de defensores del campo y acusan a Vox de cobardía".

"Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder y estamos muy orgullosos de la defensa que estamos llevando al campo", ha añadido Hierro que ha defendido el trabajo que está llevando a cabo Joaquín Antonio Pino que, según va avanzado, dará explicaciones a la moción del PSOE al que ha afeado que rechazase las enmiendas de Vox.

Dicho esto, David Hierro se ha reafirmado en su opinión de que el problema del campo de Castilla y León "está en Bruselas".

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha ironizado sobre esta interpelación del Grupo Vox a un consejero de su propio partido y ha considerado que los de Santiago Abascal sólo buscan "tapar una vía de agua" después de que PP y Vox votasen en contra de poner sobre la mesa 150 millones de euros de fondos autonómicos para el sector agroganadero.

"Interpelándose a ellos mismos nos intentarán vender como bondades lo que es la gestión y el trámite administrativo de una gestión de unos fondos que no les corresponde a ellos", ha ironizado Carlos Martínez que ha recordado al respecto que las OPAs han pedido 150 millones de euros en 2026 y dar continuidad a esa cantidad en el ejercicio de 2027.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista realizará en este pleno dos interpelaciones en materia de dependencia y de educación, "dos áreas absolutamente importantes" en Castilla y León, ha incidido Martínez.

El Pleno de las Cortes contempla el debate de cuatro proposiciones no de ley (PNL), una del Grupo Socialista en defensa del sistema público de pensiones en lo que Carlos Martínez ha presentado como una "piedra de toque más" al Partido Popular. "Va a permitir ver la verdadera cara a Mañueco y al Partido Popular con respecto a las pensiones", ha aseverado.

En el caso del Grupo Vox destina la PNL de su cupo a la defensa de "una vivienda digna y asequible" para lo que propone diez medidas, entre ellas "la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal"; garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda de acuerdo con la legalidad vigente y acciones de desregulación para eliminar trabas burocráticas.

Finalmente, el Grupo Popular planteará sendas PNL a modo de "inventario de todos los incumplimientos del Partido Socialista de Pedro Sánchez con Castilla y León" en dos asuntos "fundamentales", la falta de ejecución de compromisos con infraestructuras y el "abandono absoluto" en materia de energía donde pedirá otro "inventario de incumplimientos del Gobierno de Sánchez con todos los compromisos de la planificación energética".

"Que quede negro sobre blanco ese odio", ha explicado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, que ha retado a los socialistas de Castilla y León a reconocer los abandonos del Gobierno central en la Comunidad Autónoma y a aceptar "unos mínimos obligatorios" a través de las propuestas de resolución de las dos PNL.

Leticia García ha presentado las dos PNL del PP como "oportunidades de oro" para que el PSOE de Castilla y León se aleje del sanchismo. "Así han comenzado la campaña en Castilla y León, apoyando a Pedro Sánchez, entregados a la pleitesía al amo hasta las últimas consecuencias, amparando la corrupción, aplaudiendo el daño que el sanchismo ha hecho a España", ha lamentado tras lo que ha concluido que a Pedro Sánchez no hay que exigirle que cumpla y sí que deje el Gobierno. "Hay que exigirle que se vaya, es dañino para Castilla y León y es dañino para España", ha afirmado.