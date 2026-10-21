La renovación de Quintana como Procurador del Común tras casi cuatro años en funciones cerrará la sesión

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La renovación de Tomás Quintana como Procurador del Común, el defensor del Pueblo en Castilla y León, cerrará este miércoles, 21 de octubre, la sesión del pleno ordinario en el que las Cortes de Castilla y León pondrán fin a tres años y once meses de interinidad de esta institución.

Tomás Quintana será renovado en el cargo con los votos a favor de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, que acordaron la renovación en esta institución propia el pasado 30 de septiembre, y la abstención, en principio, del resto de los grupos de la Cámara que sí coinciden en que el procurador ha realizado una "buena labor".

"No ha sido una negociación dura", reconoció el pasado jueves el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que explicó que la propuesta de renovación de Quintana partió del Partido Popular tras lo que fue aceptada por los socialistas.

Quintana tomó posesión de su cargo como Procurador del Común el 23 de octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo y fue cesado el 2 de noviembre de 2022 tras haber cumplido el periodo de cuatro años para el que había sido elegido formalmente, tras lo que se ha mantenido en funciones a expensas de un acuerdo entre los grupos.

Según consta en el Reglamento de las Cortes, el Procurador del Común tiene que ser elegido por mayoría de las tres quintas partes del hemiciclo que está formado por 82 procuradores, 33 del PP, 30 del PSOE, 14 de Vox y 5 del Grupo Mixto.

"Si quieren la renovación que lo hubieran hecho en tiempo y forma", exigió la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, que avanzó que su partido no votará a favor de la renovación de Quintana y tomará "la medida necesaria". "Lo que no puede ser es que demos una norma o exista una norma y quien gobierna la incumpla, parece que es poco ejemplo para el ciudadano", lamentó.

En el mismo sentido, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, avanzó su abstención en esta votación por un tema "jurídico" ya que, según recordó, la Ley del Procurador del Común contempla un periodo en el cargo de cuatro años prorrogable por otros cuatro que, según ha incidido, se habrían cumplido puesto que Quintana fue elegido por primera vez en octubre de 2018.

"El hecho de que no haya tenido una reelección no significa que no se esté desvirtuando la Ley", advirtió Ceña que aclaró que Soria ¡Ya! "respeta y mucho" la labor llevada a cabo por Tomás Quintana como Procurador del Común.

El Pleno de las Cortes contempla el debate de cuatro proposiciones no de ley (PNL), una del Grupo Socialista con seis propuestas en defensa del sistema público de pensiones en lo que Carlos Martínez presentó como una "piedra de toque más" al Partido Popular.

El PSOE pedirá un "compromiso inequívoco" con el carácter público, universal, solidario y de reparto del sistema español de pensiones y pedirá "rechazar cualquier propuesta encaminada a su privatización total o parcial o a sustituir la garantía colectiva por sistemas de capitalización individual".

También llamará a rechazar las propuestas que pretendan convertir las pensiones públicas "en una prestación básica insuficiente que deba ser complementada mediante el ahorro privado individual". "Va a permitir ver la verdadera cara a Mañueco y al Partido Popular con respecto a las pensiones", aseveró el dirigente socialista.

En el caso del Grupo Vox destina la PNL de su cupo a la defensa de "una vivienda digna y asequible" para lo que propone diez medidas, entre ellas "la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal"; garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda de acuerdo con la legalidad vigente y acciones de desregulación para eliminar trabas burocráticas.

Finalmente, el Grupo Popular planteará sendas PNL a modo de "inventario de todos los incumplimientos del Partido Socialista de Pedro Sánchez con Castilla y León" en dos asuntos "fundamentales", la falta de ejecución de compromisos con infraestructuras y el "abandono absoluto" en materia de energía donde pedirá otro "inventario de incumplimientos del Gobierno de Sánchez con todos los compromisos de la planificación energética".

"Que quede negro sobre blanco ese odio", explicó la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, que retó a los socialistas de Castilla y León a reconocer los abandonos del Gobierno central en la Comunidad Autónoma y a aceptar "unos mínimos obligatorios" a través de las propuestas de resolución de las dos PNL.

Leticia García presentó las dos PNL del PP como "oportunidades de oro" para que el PSOE de Castilla y León se aleje del sanchismo.

La sesión del miércoles comenzará con el debate de dos mociones, ambas del cupo del Grupo Socialista, con propuestas en materia de Sanidad y de Administración local.