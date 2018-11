Rod Stewart actuará en Músicos en la Naturaleza 2019

Publicado 19/11/2018 10:46:33 CET

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rod Stewart es el primer artista confirmado de la nueva edición de Músicos en la Naturaleza que se celebrará en la localidad abulense de Hoyos del Espino el próximo sábado 29 de junio donde presentará su nuevo álbum Blood Red Roses junto a sus grandes clásicos.

Su nueva gira, que arranca el 31 de mayo del 2019 en Southampton, tiene dos únicas fechas confirmadas, Fuengirola (Málaga) y Músicos en la Naturaleza.

Rod Stewart con grandes clásicos como Maggie May, Da ya think I'm sexy?, I don't wanna talk about it o Sailing y canciones de último disco serán protagonistas en la Sierra de Gredos de la XIV edición del Festival Músicos en la Naturaleza.

Este festival está promovido por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

((Habrá ampliación))