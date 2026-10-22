Los sabores leoneses tomarán el corazón de Gijón en la IV Feria de Productos este fin de semana

Presentación de la IV Feria de Productos de León en Gijón, que se celebrará este fin de semana. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sabores leoneses tomarán el corazón de Gijón en la IV Feria de Productos que se celebrará en la Plaza Mayor desde este viernes hasta el domingo día 24 en el marco de las fiestas patronales de la Casa de León en Asturias.

La cita ha sido presentada este jueves por el vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Productos, Roberto Aller, que ha destacado que promover esta Feria es celebrar un punto de encuentro de dos pueblos "hermanos" que comparten historia, carácter y una misma manera de entender y de disfrutar la vida. "Son muchos los lazos que nos unen a través de Picos de Europa y a través del Puerto de Pajares. Compartimos un alma forjada en las raíces de nuestra historia y, sobre todo, una hospitalidad única", ha recalcado.

De esta forma, León llevará lo mejor de su despensa a la Plaza Mayor de Gijón a través de 23 expositores que no solo son puestos de venta, sino representan familias y empresas que llevan "el alma y el sabor de León". Habrá expositores de chocolates, miel y otros dulces; quesos y lácteos; conservas vegetales; vinos y bebidas alcohólicas; frutas; las legumbres; carnes y embutidos, así como productos de quinta gama.

Durante tres jornadas los asistentes podrán conocer y degustar la variedad de productos mediante una "nutrida" programación y el sábado a las 13.00 horas tendrá lugar la tradicional degustación de alubiada y el domingo los pendones leoneses desfilarán por el paseo del Muro de Gijón.

Roberto Aller ha estado acompañado por el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, y el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno. El vicepresidente de la Diputación de León ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Gijón por su hospitalidad. "León y Asturias; Asturias y León, siempre de la mano y siempre compartimos lo mejor que tenemos", ha concluido.